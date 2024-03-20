NVIDIA хоче замінити медсестер штучним інтелектом за 9 доларів на годину

NVIDIA оголосила про співпрацю з медичною компанією Hippocratic AI, котра пропонує послуги віртуальних медсестер зі штучним інтелектом. Вони працюють усього за 9 доларів на годину, тоді як люди отримують близько 90 доларів.

Сервіс від Hippocratic може вдарити по медичній галузі й зробити менш затребуваними реальних медсестер. Дешеві ШІ-агенти, які надають медичні консультації пацієнтам через відеодзвінки в реальному часі, майже нічого не коштуватимуть медичному закладу, порівняно з наймом людини.

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Деталі

Голосові цифрові агенти на основі генеративного ШІ можуть відкрити еру достатку в охороні здоров'я, але тільки якщо технологія реагує на пацієнтів, як людина,

– сказала Кімберлі Пауелл, віцепрезидентка з охорони здоров'я в NVIDIA.

Компанія забезпечує відповіді в режимі реального часу під час відеодзвінків. У демонстраційному ролику, опублікованому NVIDIA, ШІ-агент на ім'я Рейчел усно інструктує пацієнта про те, як приймати пеніцилін. Потім агент повідомляє пацієнтці, що передасть всю цю інформацію її справжньому лікарю-людині.

Як це працює: відео

Рейчел — одна з багатьох доступних варіантів медсестер зі штучним інтелектом. Вони працюють за різними спеціальностями – від "скринінгу колоноскопії" до "менеджера з лікування раку молочної залози", як пояснює сторінка компанії Hippocratic.

Все це за меншу ціну, ніж мінімальна заробітна плата. Компанія не соромиться вказувати на це. На одній зі сторінок вебсайту компанії прямо порівнюється зарплата медсестри-людини в 90 доларів на годину з експлуатаційними витратами ШІ-агента в 9 доларів на годину.

Hippocratic також стверджує, що її медсестри зі штучним інтелектом перевершують медсестер-людей у догляді за хворими (імовірно, мається на увазі рівень прояву емпатії та демонстрації зацікавленості), освіті та майже не поступаються їм за рівнем задоволеності, згідно з опитуванням пацієнтів.

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Hippocratic стверджує, що її ШІ-медсестри були протестовані тисячами медсестер і сотнями лікарів-людей. Технологію компанії тестують понад 40 медичних закладів по всій країні. Але цієї технології недостатньо для постановки діагнозів, тому ШІ навчений залучати людину, коли це потрібно.

Впровадження медичних агентів зі штучним інтелектом припадає на неспокійний час для індустрії. У 2023 році в США страйкували понад 32 000 медсестер, що становить чверть усіх великих страйків у країні. Сфера зіткнулася з нестачею медсестер, яка виникла ще до пандемії коронавірусу, і яку намагається усунути Hippocratic. Тож принаймні певний час ШІ просто заповнить цю прогалину, і лиш у перспективі можна буде говорити про те, що технологія почне забирати роботу в людини.