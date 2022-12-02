Євросоюз влаштував вечірку в метаверсі, але на неї ніхто не прийшов: скільки грошей витратили

Єврокомісія влаштувала вечірку в метавсесвіті для молоді, витративши на неї чималі кошти. Однак спроба налагодити комунікацію з молоддю явно провалилася.

Як повідомляє джерело, вечірка зацікавила лише п'ятьох людей та одного журналіста. Організував її відділ зовнішньої допомоги Європейської комісії, щоб привернути увагу молодого покоління віком від 18 до 35 років, не залученого в політику.

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Свято крінжу

Кореспондент Devex Вінс Чедвік написав у твітері, що врешті-решт він залишився єдиним гостем вечірки після "початкових розгублених чатів із приблизно п’ятьма іншими людьми, які з’явилися".

Анонс події зробили ще в жовтні, показавши короткий рекламний ролик, у якому віртуальні аватари розважаються у метаверсі. Тоді він роздратував навіть самих працівників департаменту. Вони ділилися своїми враженнями з виданням Devex на умовах анонімності, назвавши задум "цифровим сміттям", яке "гнітить".

Після входу в систему користувачі обирають аватар, що нагадує різнокольорову скріпку, і мандрують сюрреалістичним тропічним островом.

На відеоекранах у різних локаціях відтворюються історії про співпрацю ЄС у сфері розвитку.

На пляжі тим часом – цілодобова вечірка, де можна танцювати.

Гігантська червона статуя готується кинути щось схоже на молекулу коронавірусу. Дельфіни стрибають у повітрі. Дрони ширяють, несучи на кількох екранах миготливі слова "освіта" і "громадська охорона здоров'я". По воді можна ходити.

На підлозі знаходиться арт-інсталяція у вигляді відкритої книги як "символ людського шляху до знань".

Загалом департамент витратив 387 000 євро на розробку платформи метавсесвіту для просування своєї ініціативи Global Gateway. В її рамках планують виділити 300 мільярдів євро до 2027 року на будівництво нової інфраструктури в країнах, що розвиваються. Представник Комісії пояснює, що мета цього заходу полягала в тому, щоб "підвищити обізнаність про те, що ЄС робить на світовій арені" серед людей віком від 18 до 35 років, які знаходяться "переважно в TikTok та Instagram", та які "нейтрально ставляться до ЄС".