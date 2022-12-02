Как сообщает источник, вечеринка заинтересовала только пять человек и одного журналиста. Организовал ее отдел внешней помощи Европейской комиссии, чтобы привлечь внимание молодого поколения от 18 до 35 лет, не вовлеченного в политику.

Новый уровень цензуры: смартфоны Huawei автоматически удаляют видео протестов в Китае

Праздник кринжа

Корреспондент Devex Винс Чедвик написал в твиттере, что в конце концов он остался единственным гостем вечеринки после "начальных растерянных чатов с примерно пятью появившимися другими людьми".

Анонс события сделали еще в октябре, показав короткий рекламный ролик, в котором виртуальные аватары развлекаются в метаверсе. Тогда он разозлил даже самих работников департамента. Они делились своими впечатлениями с изданием Devex на условиях анонимности, назвав замысел "цифровым мусором", который "угнетает".

После входа в систему пользователи выбирают аватар, напоминающий разноцветную скрепку, и путешествуют по сюрреалистическому тропическому острову.

На видеоэкранах в разных локациях отображаются истории о сотрудничестве ЕС в сфере развития.

На пляже в это время – круглосуточная вечеринка, где можно танцевать.

Гигантская красная статуя готовится бросить нечто похожее на молекулу коронавируса. Дельфины прыгают в воздухе. Дроны парят, неся на нескольких экранах мерцающие слова "образование" и "общественное здравоохранение". По воде можно ходить.

На полу находится арт-инсталляция в виде открытой книги как символ человеческого пути к знаниям.

В общей сложности департамент потратил 387 000 евро на разработку платформы метавселенной для продвижения своей инициативы Global Gateway. В ее рамках планируют выделить 300 миллиардов евро к 2027 году на строительство новой инфраструктуры в развивающихся странах. Представитель Комиссии объясняет, что цель этого мероприятия состояла в том, чтобы "повысить осведомленность о том, что ЕС делает на мировой арене" среди людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые находятся "преимущественно в TikTok и Instagram", и которые "нейтрально относятся" в ЕС".