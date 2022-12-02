Як повідомляє джерело, вечірка зацікавила лише п'ятьох людей та одного журналіста. Організував її відділ зовнішньої допомоги Європейської комісії, щоб привернути увагу молодого покоління віком від 18 до 35 років, не залученого в політику.

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Свято крінжу

Кореспондент Devex Вінс Чедвік написав у твітері, що врешті-решт він залишився єдиним гостем вечірки після "початкових розгублених чатів із приблизно п’ятьма іншими людьми, які з’явилися".

Анонс події зробили ще в жовтні, показавши короткий рекламний ролик, у якому віртуальні аватари розважаються у метаверсі. Тоді він роздратував навіть самих працівників департаменту. Вони ділилися своїми враженнями з виданням Devex на умовах анонімності, назвавши задум "цифровим сміттям", яке "гнітить".

Після входу в систему користувачі обирають аватар, що нагадує різнокольорову скріпку, і мандрують сюрреалістичним тропічним островом.

На відеоекранах у різних локаціях відтворюються історії про співпрацю ЄС у сфері розвитку.

На пляжі тим часом – цілодобова вечірка, де можна танцювати.

Гігантська червона статуя готується кинути щось схоже на молекулу коронавірусу. Дельфіни стрибають у повітрі. Дрони ширяють, несучи на кількох екранах миготливі слова "освіта" і "громадська охорона здоров'я". По воді можна ходити.

На підлозі знаходиться арт-інсталяція у вигляді відкритої книги як "символ людського шляху до знань".

Загалом департамент витратив 387 000 євро на розробку платформи метавсесвіту для просування своєї ініціативи Global Gateway. В її рамках планують виділити 300 мільярдів євро до 2027 року на будівництво нової інфраструктури в країнах, що розвиваються. Представник Комісії пояснює, що мета цього заходу полягала в тому, щоб "підвищити обізнаність про те, що ЄС робить на світовій арені" серед людей віком від 18 до 35 років, які знаходяться "переважно в TikTok та Instagram", та які "нейтрально ставляться до ЄС".