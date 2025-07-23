Шпигунські таргани та роботи з ШІ: Німеччина зацікавилися експериментальними воєнними розробками

Німеччина, найбільша економіка Європи, активно працює над переозброєнням континенту, інвестуючи в новітні технології. Від штучного інтелекту до біороботів, країна готується до майбутнього війн, використовуючи інновації. Що саме розробляють німецькі компанії та як це вплине на оборону?

За даними останніх звітів, уряд канцлера Фрідріха Мерца планує майже потроїти щорічний оборонний бюджет до 162 мільярдів євро до 2029 року, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Значна частина цих грошей піде на розробку нових технологій, які можуть змінити саму природу війни.

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Одним із лідерів цього руху є мюнхенська компанія Helsing, яка спеціалізується на бойових дронах і штучному інтелекті для поля бою. Засновник компанії Гундберт Шерф зазначає, що Європа вперше за десятиліття витрачає більше на оборонні технології, ніж США. Лише за останній місяць оцінка Helsing зросла до 12 мільярдів доларів, що свідчить про величезний інтерес інвесторів до цього сектору.

Серед інновацій, які розробляються в Німеччині, – автономні роботи-танки, безпілотні міні-підводні човни та навіть біороботи. Наприклад, компанія Swarm Biotactics працює над так званими "шпигунськими тарганами" – живими комахами, оснащеними мініатюрними рюкзаками з камерами для збору даних у реальному часі.

За допомогою електричних стимулів їх можна дистанційно контролювати або налаштувати на автономну роботу у зграях. Такі технології можуть використовуватися для розвідки в небезпечних зонах, надаючи інформацію про позиції ворога.



Swarm Biotactics працює над створенням біороботів тарганів / Фото Swarm Biotactics

Ще у 2024 році у Німеччині створили крихітних біонічних робо бджіл, які здатні літати роєм. Однак вони більше нагадують повнорозмірних дронів в той час, як низка компаній працюють над створенням спеціальних чипів, які дозволяють керувати реальними дрібними комахами.

Як стартапи отримали шанс долучитися до розробок?

Німеччина змінила підхід до закупівель, спростивши бюрократію для стартапів. Новий проєкт закону, який має бути схвалений урядом країни, дозволить виплачувати аванси невеликим компаніям і обмежувати тендери лише європейськими фірмами.

Це дає шанс молодим підприємствам, таким як ARX Robotics, що виробляє автономних роботів, конкурувати з гігантами на кшталт Rheinmetall.



Автономні наземні роботи / Фото ARX Robotics

Соціальні зміни також помітні. Якщо раніше через історичні травми, пов'язані з нацистською мілітаризацією, оборонний сектор у Німеччині вважався непрестижним, то тепер, за словами Свена Вайценеггера з Cyber Innovation Hub, суспільство стало більш відкритим до питань безпеки. Він отримує десятки пропозицій щодня щодо нових оборонних розробок, порівняно з кількома на тиждень у 2020 році.

Німеччина стала другим найбільшим військовим донором України після США, а європейські стартапи отримали можливість швидко тестувати свої продукти на полі бою. Венчурне фінансування оборонних технологій у Європі зросло до 1 мільярда доларів у 2024 році, причому Німеччина лідирує, залучивши 1,4 мільярда доларів за останні п'ять років. Це свідчить про те, що країна не лише інвестує у власну оборону, а й прагне стати лідером у європейській безпеці.