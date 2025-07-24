По данным последних отчетов, правительство канцлера Фридриха Мерца планирует почти утроить ежегодный оборонный бюджет до 162 миллиардов евро до 2029 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Значительная часть этих денег пойдет на разработку новых технологий, которые могут изменить саму природу войны.

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Одним из лидеров этого движения является мюнхенская компания Helsing, которая специализируется на боевых дронах и искусственном интеллекте для поля боя. Основатель компании Гундберт Шерф отмечает, что Европа впервые за десятилетие тратит больше на оборонные технологии, чем США. Только за последний месяц оценка Helsing выросла до 12 миллиардов долларов, что свидетельствует об огромном интересе инвесторов к этому сектору.

Среди инноваций, которые разрабатываются в Германии, – автономные роботы-танки, беспилотные мини-подводные лодки и даже биороботы. Например, компания Swarm Biotactics работает над так называемыми "шпионскими тараканами" – живыми насекомыми, оснащенными миниатюрными рюкзаками с камерами для сбора данных в реальном времени.

С помощью электрических стимулов их можно дистанционно контролировать или настроить на автономную работу в стаях. Такие технологии могут использоваться для разведки в опасных зонах, предоставляя информацию о позициях врага.



Swarm Biotactics работает над созданием биороботов тараканов / Фото Swarm Biotactics

Еще в 2024 году в Германии создали крошечных бионических робо пчел, которые способны летать роем. Однако они больше напоминают полноразмерных дронов в то время, как ряд компаний работают над созданием специальных чипов, которые позволяют управлять реальными мелкими насекомыми.

Как стартапы получили шанс приобщиться к разработкам?

Германия изменила подход к закупкам, упростив бюрократию для стартапов. Новый проект закона, который должен быть одобрен правительством страны, позволит выплачивать авансы небольшим компаниям и ограничивать тендеры только европейскими фирмами.

Это дает шанс молодым предприятиям, таким как ARX Robotics, производящей автономных роботов, конкурировать с гигантами вроде Rheinmetall.



Автономные наземные роботы / Фото ARX Robotics

Социальные изменения также заметны. Если раньше из-за исторических травм, связанных с нацистской милитаризацией, оборонный сектор в Германии считался непрестижным, то теперь, по словам Свена Вайценеггера из Cyber Innovation Hub, общество стало более открытым к вопросам безопасности. Он получает десятки предложений ежедневно по новым оборонным разработкам, по сравнению с несколькими в неделю в 2020 году.

Германия стала вторым крупнейшим военным донором Украины после США, а европейские стартапы получили возможность быстро тестировать свои продукты на поле боя. Венчурное финансирование оборонных технологий в Европе выросло до 1 миллиарда долларов в 2024 году, причем Германия лидирует, привлекая 1,4 миллиарда долларов за последние пять лет. Это свидетельствует о том, что страна не только инвестирует в собственную оборону, но и стремится стать лидером в европейской безопасности.