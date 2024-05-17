У Європі запустять монорейкові електрокари, які курсуватимуть покинутими залізничними коліями

Група німецьких університетів зайнялася реалізацією інноваційного проєкту. Вони будують мережу електротранспорту для сільської місцевості на базі покинутої залізничної гілки.

У Німеччині, зокрема, більшість приміських залізничних маршрутів вже давно не працюють, хоча залізничні колії залишилися, хоч і в занедбаному стані. Ідея полягає в тому, щоб створити монорейковий вагон-кабіну на 4-6 осіб, який би безперешкодно рухався в обох напрямках по одній і тій же колії.

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В країні спостерігається дефіцит попиту та пропозиції на пасажирські перевезення в передмістя. Громадяни, які там живуть, вважають за краще користуватися особистим транспортом, що не подобається екологічно свідомій владі.

Розгортання залізничного сполучення на вимогу в електричних міні-вагонах у вигляді монорельсової дороги відповідало б відходу від викопного палива і зберегло б зручність пересування для людей, яким більше не доведеться чекати на випадковий потяг або блукаючий приміський автобус.

Деталі проєкту

Проєкт Monocab, що розробляється німецьким технологічним університетом OWL (Ostwestfalen-Lippe University of Technology), Білефельдським університетом прикладних наук та Інститутом Фраунгофера IOSB-INA, не такий масштабний за виконанням, але інноваційний по суті. Сучасні технології дозволяють створювати компактні електрокари з гіроскопами та електронікою, які можуть автоматично пересуватися по заданих маршрутах.



Рендер електрокарів з гіроскопом / Фото Monocab

Фонд Європейського Союзу розпочав фінансування проєкту у 2022 році. На сьогодні створено прототипи вагонів, які поки що рухаються за підтримки другої рейки без системи самобалансування. Як це виглядає, можна побачити на відео нижче.

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Планується, що вагони монорельсової дороги будуть введені в експлуатацію у 2028 році. Щоб вагони не накопичувалися в кінці колії, інженери проектують колійну машину, яка автоматично перекладатиме їх з однієї рейки на іншу, готуючи до руху у зворотному напрямку.