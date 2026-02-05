Три загадкові вогні над Перською затокою: американські військові знову зловили НЛО на камеру

Відео, записане військовим дроном на інфрачервону камеру, загострило дискусії навколо невідомих об'єктів у небі. На кадрах видно кілька великих вогнів, які синхронно рухаються, чого може досягти далеко не кожен безпілотник навіть сьогодні, а відео було зняте ще 13 років тому.

Що саме міг зафіксувати військовий дрон?

Запис, який оприлюднили розслідувачі Джеремі Корбелл та Джордж Кнапп, був зроблений ще 23 серпня 2012 року. Його зняв безпілотник MQ-9 Reaper Повітряних сил США під час польоту над Перською затокою. Для зйомки використовували інфрачервоні сенсори, а тривалість відео становить приблизно одну хвилину, пише Daily Mail.

Дивіться також Революція у морі: величезний електричний корабель на батареях проходить перші випробування

На кадрах видно три яскраві об'єкти, які летять у чітко скоординованій формації. За словами авторів витоку, Пентагон не описував їх як частини одного трикутного апарата великих розмірів, а класифікував як окремі "сфери", що рухаються разом. У певний момент один із об'єктів різко відстає від двох інших, а потім майже миттєво прискорюється і виходить уперед.

Корбелл і Кнапп звертають увагу на відсутність будь-яких ознак традиційної авіації. На відео не видно крил, хвостів, стабілізаторів або слідів двигунів. Вони також стверджують, що об'єкти зберігали рівну дистанцію між собою і маневрували так, ніби їхній рух був "усвідомлено скоординований".



Таємничі вогні у небі / Фото United States Air Force

Дослідники пов'язують цю поведінку з так званими "п'ятьма спостережуваними ознаками", які часто згадують у контексті НЛО/UAP. У цьому випадку йдеться про миттєве прискорення без видимого джерела тяги – характеристику, яку сучасні публічно відомі технології не демонструють.

За словами Корбелла, Міністерство оборони США офіційно віднесло ці об'єкти до категорії UAP – "невизначені аномальні явища". Запис нібито зберігався в окремому архіві матеріалів, куди потрапляють інциденти, що не мають очевидних пояснень, таких як птахи, повітряні кулі або метеорологічні явища.

Повний ролик, на якому видно загадкові вогні: дивіться відео

Наскільки можна вірити цьому відео?

Автори подкасту наголошують, що достовірність відео ґрунтується на його походженні. Запис зроблений військовою системою спостереження, яка фіксує значно більше даних, ніж звичайна камера чи смартфон.

Кнапп окремо підкреслив, що на перший погляд об'єкти могли нагадувати єдиний трикутний апарат із трьома джерелами світла, однак детальний перегляд цього не підтверджує.

Дивіться також Жах для Кремля: Німеччина готує космічний апарат для орбітального бомбардування

Перська затока – джерело напруги

Перська затока, за словами розслідувачів, останніми роками стала одним із регіонів із підвищеною кількістю повідомлень про UAP, оскільки ситуація там уже давно характеризується високою напруженістю, зумовленою протистоянням між Іраном та його регіональними суперниками (зокрема Саудівською Аравією), а також США. Основними факторами є контроль над судноплавством, вплив в Ємені, Іраку та Сирії, а також загроза ескалації через підтримку Іраном проксі-груп, пише DW.

З огляду на це не варто дивуватися, що там літають якісь безпілотники, зокрема ті моделі, про які раніше ніхто не чув. Військові моряки США неодноразово повідомляли про яскраві об'єкти в небі, зокрема про інцидент, коли потужне світло нібито повністю залило місток корабля, тимчасово позбавивши екіпаж можливості бачити навіть власні руки.

На тлі цього згадують і інші резонансні епізоди, зокрема відео, представлене на слуханнях у Конгресі США наприкінці 2024 року. Тоді конгресмен Ерік Берлісон показав кадри, де ракета класу "повітря – земля" Hellfire, за твердженням свідків, не завдала шкоди загадковому об'єкту біля узбережжя Ємену.

Попри це, офіційна позиція уряду США залишається незмінною – підтверджених фізичних доказів існування позаземних апаратів або істот немає.