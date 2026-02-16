3 лауреати Нобелівської премії створили матеріал, який змінить все

Три хіміки отримали Нобелівську премію з хімії 2025 за створення унікального класу матеріалів — metal–organic frameworks (MOF). Їхня робота відкриває шлях до технологій, які можуть істотно змінити підхід до захисту довкілля, збирання води та зберігання газів.

Три хіміки отримали Нобелівську премію з хімії 2025 за створення унікального класу матеріалів — metal–organic frameworks (MOF). Їхня робота відкриває шлях до технологій, які можуть істотно змінити підхід до захисту довкілля, збирання води та зберігання газів. Про це пише BGR.

Дивіться також Вчені виявили прихований елемент у ядрі Землі: це змінює всю історію планети

Що це за матеріал і чому він важливий?

Metal–organic frameworks (MOF) — це кристалічні структури, які складаються з металевих іонів, з’єднаних органічними молекулами. Такі рамки утворюють тривимірні «порожні» простори — пори — що дозволяють молекулам вільно входити всередину і виходити назовні. Ці матеріали надзвичайно пористі: до 90 % об’єму MOF може бути пустим простором, а відповідно, їхня внутрішня поверхня одного грама може дорівнювати площі футбольного поля.

Перший MOF з’явився в лабораторії Річарда Робсона ще в 1989 році, а потім сферу активно розвивали та оптимізували Сусуму Кітаґава і Омар Яггі. Їхня робота повністю змінила розуміння можливостей створення структур з великими пористими просторами на молекулярному рівні.

За що дали Нобелівську премію?

Нобелівський комітет нагородив трьох учених за розробку метал-органічних каркасів, які дозволяють створювати нову архітектуру матеріалів з широкими можливостями налаштування пористості й хімічних властивостей. Така конструкція відкриває шлях до практично необмежених комбінацій, що неможливі з іншими матеріалами.

MOF-структури мають неймовірний потенціал у багатьох сферах:

• Захоплення вуглекислого газу — допомога у боротьбі зі змінами клімату шляхом фільтрації CO₂ з викидів.

• Видобуток води з повітря — особливо в посушливих регіонах, де класичні джерела води обмежені.

• Селективне зберігання та транспортування газів — наприклад, водню чи метану.

• Каталіз та прискорення хімічних реакцій, що може зробити виробництво ефективнішим і менш енерговитратним.

• Очищення води від токсичних речовин — включно з видаленням складних забруднювачів.

Як пише Нобелівський комітет, ці застосування роблять MOF не просто цікавим науковим досягненням, а потенційною технологією для вирішення глобальних викликів людства.

Отримавши Нобелівську премію в 2025 році, metal–organic frameworks (MOF) стали символом того, як фундаментальна наука може перетворитися на технологію, що розширює можливості людства у сфері екології, ресурсозбереження та матеріалознавства.