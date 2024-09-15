У Норвегії знайшли чотири срібні браслети віком понад 1000 років – їх могли носити вікінги

Під час розкопок на півдні Норвегії археологи з Університету Ставангера виявили чотири вишукано прикрашені срібні браслети, що датуються епохою вікінгів.

Браслети були знайдені на глибині 20 сантиметрів під поверхнею землі, коли дослідники обстежували територію перед початком будівництва сільськогосподарської дороги.

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Срібні прикраси, яким, як вважають, понад тисячу років, були заховані під підлогою невеликого житла, в якому, можливо, мешкали трелли (поневолені люди). Це поселення, на думку археологів, було частиною більшого скандинавського села, можливо, знищеного пожежею.



Браслети епохи вікінгів / Фото kommunikasjon

, що охоплює період з кінця восьмого до середини одинадцятого століття, часто називають "епохою срібла" через важливість цього металу в скандинавському суспільстві та торгівлі. Скарби срібла цього періоду зазвичай знаходять поблизу великих водних шляхів, що підкреслює важливість останнього відкриття.

Ця знахідка є важливою, оскільки дає змогу краще зрозуміти модель поселень вікінгів та роль срібла в їхній економіці. Позаяк ця епоха була позначена військовою, комерційною та дослідницькою експансією по всій Європі та за її межами.