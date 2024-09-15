Браслеты были найдены на глубине 20 сантиметров под поверхностью земли, когда исследователи обследовали территорию перед началом строительства сельскохозяйственной дороги.

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Серебряные украшения, которым, как считают, более тысячи лет, были спрятаны под полом небольшого жилища, в котором, возможно, обитали трелли (порабощенные люди). Это поселение, по мнению археологов, было частью более крупной скандинавской деревни, возможно, уничтоженной пожаром.



Браслеты эпохи викингов / Фото kommunikasjon

Эпоху викингов, охватывающую период с конца восьмого до середины одиннадцатого века, часто называют "эпохой серебра" из-за важности этого металла в скандинавском обществе и торговле. Сокровища серебра этого периода обычно находят вблизи крупных водных путей, что подчеркивает важность последнего открытия.

Эта находка является важной, поскольку позволяет лучше понять модель поселений викингов и роль серебра в их экономике. Так как эта эпоха была обозначена военной, коммерческой и исследовательской экспансией по всей Европе и за ее пределами.