Nothing готує свій третій смартфон, який має назавжди змінити наш користувацький досвід

Інноваційний бренд споживчої електроніки Nothing, готується представити свій новітній смартфон Phone 3. Цей майбутній пристрій повинен революціонізувати користувацький досвід завдяки набору функцій на основі штучного інтелекту, що буде значним відходом від традиційного підходу сучасних смартфонів.

Карл Пей, засновник Nothing, запропонував цікавий погляд на майбутні плани компанії у своєму дописі в соціальній мережі X. Він зазначив, що користувацький досвід не змінювався протягом дуже довгого часу. вочевидь його компанія спробує це змінити.

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У короткому, але вражаючому відеоролику, що супроводжував допис Пея, було продемонстровано кілька функцій користувацького інтерфейсу Phone 3, керованих штучним інтелектом.

Однією з помітних демонстрацій став персоналізований голосовий асистент, який відображає можливості нейронної мережі GPT-4o від OpenAI. Цей асистент, вбудований безпосередньо в операційну систему, обіцяє спростити виконання різноманітних завдань, пропонуючи більш інтуїтивно зрозумілий і ефективний користувацький досвід.

Ще одним важливим нововведенням є персоналізований динамічний домашній екран. Ця функція дозволяє користувачам взаємодіяти з домашнім екраном для швидкого доступу до необхідної інформації, включно з оновленням з Інтернету в режимі реального часу.

Пей наголосив, що кінцева мета полягає в тому, щоб смартфони перестали бути орієнтованими на застосунки та стали пристроями, які за своєю природою розуміють потреби користувачів і контекст у будь-який час.

Nothing готує нове майбутнє

Наразі компанія працює з абсолютно новими прототипами. Перехід до цієї нової парадигми домашнього екрана потребуватиме додаткового часу на розробку. Втім, інтеграція штучного інтелекту в продукти Nothing не є чимось абсолютно новим.

Нещодавно компанія представила підтримку ChatGPT у своїх навушниках Ear, продемонструвавши свій намір впроваджувати передові технології штучного інтелекту в свою лінійку продуктів.

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Якщо Nothing дотримуватиметься попередніх графіків запуску, то Phone 3 може бути офіційно анонсований вже в липні. Така можлива дата релізу додає ажіотажу, оскільки технічні ентузіасти з нетерпінням чекають на те, як інноваційний підхід Nothing змінить ландшафт смартфонів.