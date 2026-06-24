Дані про Nothing Phone (4b) витекли на Geekbench: які характеристики отримав майбутній смартфон

Компанія Nothing готується до запуску нового доступного смартфона Phone (4b), який має заповнити нішу скасованого CMF Phone 3 Pro. Завдяки витоку з бази даних Geekbench стали відомі ключові характеристики майбутньої новинки, включно з новітнім чипом від Qualcomm та обсягом пам'яті.

Чого чекати від нового смартфона Nothing?

Спочатку бренд планував випустити CMF Phone 3 Pro, проте відмовився від цієї ідеї через різке подорожчання комплектуючих. Співзасновник Nothing Карл Пей зазначив, що оперативна та флеш-пам'ять наразі є найдорожчими компонентами смартфона. З моменту схвалення розробки Phone 4a ціни на пам'ять подвоїлися двічі, повідомляє Gizmochina.

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Президент Nothing в Індії Акіс Евангелідіс пояснив, що запуск скасованого наступника CMF Phone 2 Pro з його актуальними характеристиками підняв би ціну до 30 000 – 35 000 індійських рупій. Це виходить далеко за межі бюджетного сегмента суббренду CMF. Тому компанія обрала інший шлях і створила серію "B".

Нова лінійка базується на успіху серії "A" та розширює присутність бренду в новому сегменті, зберігаючи чітку ієрархію продуктів. При цьому серія "A" залишається найбільш преміальною лінійкою бренду після флагманів.

Що показав тест Geekbench?

Майбутній Nothing Phone (4b) пройшов тестування у популярному бенчмарку Geekbench. Ця програма штучно навантажує процесор складними завданнями, щоб виміряти його швидкість. Чим більше балів набирає пристрій, тим швидше він працюватиме в реальному житті.

Тестування розкрило такі характеристики смартфона:

Процесор: Snapdragon 6 Gen 4. Це чип середнього рівня, який має одне головне ядро з частотою 2,30 ГГц, продуктивні ядра на 2,21 ГГц та енергоефективні ядра на 1,80 ГГц.

Snapdragon 6 Gen 4. Це чип середнього рівня, який має одне головне ядро з частотою 2,30 ГГц, продуктивні ядра на 2,21 ГГц та енергоефективні ядра на 1,80 ГГц. Графічний прискорювач: Adreno 810.

Adreno 810. Оперативна пам'ять: 8 ГБ.

8 ГБ. Операційна система: Android 16.

У тестах Geekbench 6 смартфон набрав 1088 балів в одноядерному режимі та 3155 балів у багатоядерному. Також пристрій пройшов тест графіки OpenCL, де здобув 2896 балів.

Дизайн та особливості камери

У внутрішній ієрархії компанії Nothing Phone (4b) стоятиме на сходинку нижче за серію Phone (4a). Головною несподіванкою новинки стане лише одна камера на задній панелі. Це перший випадок використання одинарної камери в історії пристроїв Nothing.

Ескізи дизайну вказують на те, що новинка збереже фірмовий стиль із прозорою задньою панеллю, крізь яку видно гвинти та внутрішні компоненти. Корпус буде пласким із закругленими кутами, що нагадує спрощений дизайн серії Phone 3a. У спільноті Nothing також сподіваються на компактні розміри смартфона та наявність фірмового підсвічування Glyph.

Раніше компанія випустила офіційний тизер-натяк на назву пристрою. Це був відеоролик із підписом "(b)usted" та набором олівців, серед яких виділявся графітовий олівець із маркуванням "4b". Користувачі припускають, що літера "b" у назві означає "budget" (бюджетний).

Коли презентація та скільки коштуватиме новинка?

Компанія проведе офіційну презентацію смартфона 7 липня 2026 року. На індійському торговельному майданчику Flipkart вже з'явилася сторінка, присвячена майбутньому запуску.

Очікується, що вартість смартфона в Індії не перевищить 25 000 рупій (менше 12 000 гривень). Через кризу на ринку пам'яті ціна найдешевшого наявного смартфона бренду, Phone (3a) Lite, раніше зросла з початкових 20 999 рупій до тих самих 25 000 рупій.

Поява Nothing Phone (4b) показує, як технологічні бренди адаптуються до економічних викликів. Замість випуску компромісного пристрою у старій лінійці, Nothing створює новий клас смартфонів, пропонуючи баланс між сучасним залізом та доступною ціною.