На офіційній сторінці індійського підрозділу бренду в соцмережі X з'явилося коротке відео із підписом "(b)usted". Головною зачіпкою став набір олівців, серед яких чітко виділяється графітовий олівець із маркуванням "4b". Це дало підстави аналітикам і фанатам припустити, що наступна новинка отримає назву Nothing Phone (4b), що добре узгоджується з попередніми найменуваннями пристроїв компанії. Про це пише Android Authority.

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Нова серія (b): чого чекати

Опубліковані відео та супутні ескізи розкривають деякі деталі зовнішнього вигляду пристрою. Судячи з усього, смартфон збереже фірмовий стиль бренду – задню панель зроблять прозорою, що дозволить бачити внутрішні компоненти та гвинти.

Проте, на відміну від старших моделей, новинка отримає лише одну основну камеру. Це рішення, разом із пласким корпусом і закругленими кутами, нагадує дизайн серії Phone 4a, але з явним акцентом на спрощення конструкції. Загалом, усе це свідчить про те, що на нас чекає смартфон початкового сегмента з низькою ціною.

Зміни в компанії диктують нові умови

Поява лінійки з індексом "b" може бути тісно пов'язана зі змінами у внутрішній структурі компанії. Раніше за бюджетний сегмент відповідав суббренд CMF by Nothing, проте нещодавно з'явилася інформація про скасування планів щодо випуску наступника CMF Phone 2 Pro. Причиною такого кроку стало значне зростання цін на компоненти, зокрема на модулі оперативної пам'яті.

Запуск CMF Phone 2 Pro з його поточними характеристиками сьогодні підштовхнув би ціну до 30 000 – 35 000 індійських рупій, що значно перевищує сегмент, на який орієнтується бренд,

– прокоментував раніше співзасновник Nothing Акіс Евангелідіс.

Через таку економічну ситуацію проєкти, які спочатку розробляли для CMF, передали основному бренду Nothing. Це означає, що Nothing Phone (4b) може стати першим кроком компанії у створенні власної повноцінної лінійки смартфонів початкового рівня. Така стратегія дозволить зберегти впізнаваність основного бренду та фірмову оболонку Nothing OS, пропонуючи користувачам значно нижчу ціну.

Ймовірні характеристики

У спільноті Nothing активно обговорюють технічні характеристики майбутнього гаджета. Деякі користувачі припускають, що буква "b" може бути скороченням від "budget". Існує ймовірність, що новинка отримає компактніші розміри, оскільки фанати давно просили виробника про невеликий смартфон із фірмовим підсвічуванням Glyph.

Якщо це телефон, то він має бути невеликим компактним пристроєм із Glyph, оскільки Nothing був брендом для ентузіастів, а вони обожнюють компактні смартфони,

– заявив користувач під ніком OOFYNOOB на офіційному форумі спільноти.

Коли очікувати на анонс?

Попри те, що компанія ще не оголосила офіційну дату презентації, індійський маркетплейс Flipkart уже запустив окрему сторінку. Це підтверджує, що реліз відбудеться найближчим часом. Наразі залишається відкритим питання, чи буде ця модель ексклюзивом для індійського ринку, де бренд має сильні позиції, чи вона з'явиться і в інших країнах світу.

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Нагадаємо, що раніше цього року компанія вже випустила на ринок смартфони середнього класу Nothing Phone 4a та Phone 4a Pro. Запуск ще доступнішої моделі (4b) дозволить Nothing ефективно конкурувати в сегменті пристроїв початкового рівня, де зазвичай домінують великі корпорації. Подібне розширення асортименту свідчить про бажання компанії Карла Пея стати масовим гравцем на ринку мобільних технологій.