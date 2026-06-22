На официальной странице индийского подразделения бренда в социальной сети X появилось короткое видео с подписью "(b)usted". Главным поводом для спекуляций стал набор карандашей, среди которых отчетливо выделяется графитовый карандаш с маркировкой "4b". Это дало основания аналитикам и фанатам предположить, что следующая новинка получит название Nothing Phone (4b), что хорошо согласуется с предыдущими названиями устройств компании. Об этом пишет Android Authority.

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Новая серия (b): чего ожидать

Опубликованные видео и сопутствующие эскизы раскрывают некоторые детали внешнего вида устройства. Судя по всему, смартфон сохранит фирменный стиль бренда — заднюю панель сделают прозрачной, что позволит видеть внутренние компоненты и винты.

Однако, в отличие от старших моделей, новинка получит лишь одну основную камеру. Это решение, наряду с плоским корпусом и закругленными углами, напоминает дизайн серии Phone 4a, но с явным акцентом на упрощение конструкции. В целом, всё это свидетельствует о том, что нас ждёт смартфон начального сегмента по низкой цене.

Изменения в компании диктуют новые условия

Появление линейки с индексом "b" может быть тесно связано с изменениями во внутренней структуре компании. Ранее за бюджетный сегмент отвечал суббренд CMF by Nothing, однако недавно появилась информация об отмене планов по выпуску преемника CMF Phone 2 Pro. Причиной такого шага стал значительный рост цен на компоненты, в частности на модули оперативной памяти.

Запуск CMF Phone 2 Pro с его текущими характеристиками сегодня поднял бы цену до 30 000 – 35 000 индийских рупий, что значительно превышает сегмент, на который ориентируется бренд,

– прокомментировал ранее соучредитель Nothing Акис Евангелидис.

Из-за такой экономической ситуации проекты, которые изначально разрабатывались для CMF, передали основному бренду Nothing. Это означает, что Nothing Phone (4b) может стать первым шагом компании в создании собственной полноценной линейки смартфонов начального уровня. Такая стратегия позволит сохранить узнаваемость основного бренда и фирменную оболочку Nothing OS, предлагая пользователям значительно более низкую цену.

Вероятные характеристики

В сообществе Nothing активно обсуждают технические характеристики будущего гаджета. Некоторые пользователи предполагают, что буква "b" может быть сокращением от "budget". Существует вероятность, что новинка получит более компактные размеры, поскольку фанаты давно просили производителя выпустить небольшой смартфон с фирменной подсветкой Glyph.

Если это телефон, то он должен быть небольшим компактным устройством с Glyph, поскольку Nothing был брендом для энтузиастов, а они обожают компактные смартфоны,

– заявил пользователь под ником OOFYNOOB на официальном форуме сообщества.

Когда ожидать анонса?

Несмотря на то, что компания ещё не объявила официальную дату презентации, индийский маркетплейс Flipkart уже запустил отдельную страницу. Это подтверждает, что релиз состоится в ближайшее время. Пока остается открытым вопрос, будет ли эта модель эксклюзивом для индийского рынка, где бренд занимает сильные позиции, или она появится и в других странах мира.

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Напомним, что ранее в этом году компания уже выпустила на рынок смартфоны среднего класса Nothing Phone 4a и Phone 4a Pro. Запуск ещё более доступной модели (4b) позволит Nothing эффективно конкурировать в сегменте устройств начального уровня, где обычно доминируют крупные корпорации. Подобное расширение ассортимента свидетельствует о стремлении компании Карла Пэя стать массовым игроком на рынке мобильных технологий.