Чего ожидать от нового смартфона Nothing?

Изначально бренд планировал выпустить CMF Phone 3 Pro, однако отказался от этой идеи из-за резкого подорожания комплектующих. Соучредитель Nothing Карл Пей отметил, что оперативная и флэш-память в настоящее время являются самыми дорогими компонентами смартфона. С момента одобрения разработки Phone 4a цены на память выросли вдвое дважды, сообщает Gizmochina.

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Президент Nothing в Индии Акис Евангелидис пояснил, что запуск отмененного преемника CMF Phone 2 Pro с его актуальными характеристиками поднял бы цену до 30 000 – 35 000 индийских рупий. Это выходит далеко за пределы бюджетного сегмента суббренда CMF. Поэтому компания выбрала другой путь и создала серию "B".

Новая линейка основана на успехе серии "A" и расширяет присутствие бренда в новом сегменте, сохраняя четкую иерархию продуктов. При этом серия "A" остается самой премиальной линейкой бренда после флагманов.

Что показал тест Geekbench?

Будущий Nothing Phone (4b) прошел тестирование в популярном бенчмарке Geekbench. Эта программа искусственно нагружает процессор сложными задачами, чтобы измерить его скорость. Чем больше баллов набирает устройство, тем быстрее оно будет работать в реальной жизни.

Тестирование выявило следующие характеристики смартфона:

Процессор: Snapdragon 6 Gen 4. Это чип среднего уровня, который имеет одно основное ядро с частотой 2,30 ГГц, производительные ядра на 2,21 ГГц и энергоэффективные ядра на 1,80 ГГц.

Snapdragon 6 Gen 4. Это чип среднего уровня, который имеет одно основное ядро с частотой 2,30 ГГц, производительные ядра на 2,21 ГГц и энергоэффективные ядра на 1,80 ГГц. Графический ускоритель: Adreno 810.

Adreno 810. Оперативная память: 8 ГБ.

8 ГБ. Операционная система: Android 16.

В тестах Geekbench 6 смартфон набрал 1088 баллов в одноядерном режиме и 3155 баллов в многоядерном. Также устройство прошло тест графики OpenCL, где набрало 2896 баллов.

Дизайн и особенности камеры

Во внутренней иерархии компании Nothing Phone (4b) будет стоять на ступеньку ниже серии Phone (4a). Главной неожиданностью новинки станет наличие лишь одной камеры на задней панели. Это первый случай использования одиночной камеры в истории устройств Nothing.

Эскизы дизайна указывают на то, что новинка сохранит фирменный стиль с прозрачной задней панелью, сквозь которую видны винты и внутренние компоненты. Корпус будет плоским со скруглёнными углами, что напоминает упрощённый дизайн серии Phone 3a. В сообществе Nothing также надеются на компактные размеры смартфона и наличие фирменной подсветки Glyph.

Ранее компания выпустила официальный тизер, намекающий на название устройства. Это был видеоролик с подписью "(b)usted" и набором карандашей, среди которых выделялся графитовый карандаш с маркировкой "4b". Пользователи предполагают, что буква "b" в названии означает "budget" (бюджетный).

Когда состоится презентация и сколько будет стоить новинка?

Компания проведет официальную презентацию смартфона 7 июля 2026 года. На индийской торговой площадке Flipkart уже появилась страница, посвященная предстоящему запуску.

Ожидается, что стоимость смартфона в Индии не превысит 25 000 рупий (менее 12 000 гривен). Из-за кризиса на рынке памяти цена самого дешевого доступного смартфона бренда, Phone (3a) Lite, ранее выросла с первоначальных 20 999 рупий до тех же 25 000 рупий.

Появление Nothing Phone (4b) демонстрирует, как технологические бренды адаптируются к экономическим вызовам. Вместо выпуска компромиссного устройства в старой линейке Nothing создает новый класс смартфонов, предлагая баланс между современным "железом" и доступной ценой.