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Техно Ґаджети Fujitsu представила унікальний ноутбук із різьбленою дерев'яною кришкою у стилі куміко
19 лютого, 09:15
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Fujitsu представила унікальний ноутбук із різьбленою дерев'яною кришкою у стилі куміко

Михайло Года
Основні тези
  • Fujitsu випустила ексклюзивний ультрабук FMV Note C з дерев'яною кришкою, прикрашеною різьбленням, на честь випуску 50 мільйонів комп'ютерів.
  • Дерев'яна кришка була виготовлена японською компанією Funaki Woodworks і має 5 800 елементів з чотирьох видів деревини.

Компанія Fujitsu Client Computing відзначила знакову подію — випуск 50 мільйонів комп’ютерів. На честь цього досягнення Shimane Fujitsu представила ексклюзивний ультрабук FMV Note C із розкішною дерев'яною кришкою, прикрашеною складним різьбленням.

Дерев’яна обробка ноутбука була виконана майстрами японської компанії Funaki Woodworks, повідомляє 24 Канал з посиланням на ITMedia. Виготовлення унікальної кришки зайняло від двох до трьох місяців.

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Орнамент на корпусі складається з 5 800 елементів, вирізаних із чотирьох видів добірної деревини. Одним із найбільших викликів для майстрів стала необхідність зберегти тонку конструкцію кришки.


Дерев'яні деталі мають товщину всього 4 мм. / Фото ITMedia

Окрім витонченого різьблення, ноутбук отримав додаткові декоративні елементи. Наприклад, клавіші S, F та J, що символізують абревіатуру Shimane Fujitsu Japan, мають спеціальні дерев’яні накладки.


Ноутбук Fujitsu / Фото ITMedia

Досягнення у 50 мільйонів випущених комп’ютерів є важливою віхою для Shimane Fujitsu, яка займається виробництвом ПК понад 30 років. Варто зазначити, що компанія вже випускала подібну пам’ятну модель, коли перетнула рубіж у 40 мільйонів одиниць.

Куміко-дзайку

 це японське декоративно-ужиткове мистецтво створення елементів оздоблення з планочок малих розмірів (товщина зазвичай 2-5 мм). Декоративність підсилюється використанням різних за тоном порід деревини. Зрідка використовується тонування деталей куміко. Куміко виникло в Японії близько 1 500 років тому.