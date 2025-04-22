Нова функція штучного інтелекту Netflix зрозуміє ваш настрій під час перегляду

Netflix тестує нову функцію на базі штучного інтелекту, яка дозволяє шукати фільми та серіали за настроєм. Вона працює на основі технології OpenAI й обіцяє зробити пошук контенту на платформі інтуїтивнішим і гнучкішим, використовуючи запити природною мовою.

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Netflix розпочав тестування нової пошукової функції, яка використовує штучний інтелект, щоб краще розуміти запити користувачів. В основі функції – технологія OpenAI, завдяки якій підписники можуть шукати контент не лише за жанрами чи іменами акторів, а й за власним настроєм чи конкретними емоційними станами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За словами представниці компанії МоМо Чжоу, наразі нова функція доступна обмеженому колу користувачів в Австралії та Новій Зеландії на пристроях з iOS. У майбутньому – протягом найближчих тижнів або місяців – Netflix планує розширити тестування на Сполучені Штати, а далі на весь світ. Водночас розробники наразі не мають планів впроваджувати цю можливість на інших платформах, окрім iOS. Це не означає, що її взагалі не буде у версіях для Android, телевізорів чи браузерів, а скоріше свідчить про те, що компанія ще взагалі не думала, коли і як це зробить.

Під час звіту за перший квартал генеральний директор компанії Грег Пітерс наголосив на важливості вдосконалення механізмів пошуку та персоналізованих рекомендацій. За його словами, це критично для того, щоб користувачі легше знаходили цікаві їм фільми, а самі стрічки отримували максимальне охоплення аудиторії.

Наразі функція працює на добровільній основі – користувачі самі вирішують, чи хочуть її випробувати. Це свідчить про обережний підхід Netflix до впровадження нових інструментів на основі ШІ. Як пояснила МоМо Чжоу, зараз сервіс перебуває на етапі збирання зворотного зв’язку й вивчення перших результатів тестування.

Новий пошук є частиною ширших зусиль із покращення користувацького досвіду. Серед іншого, компанія готує оновлення дизайну головної сторінки у своєму телевізійному застосунку – це буде перше масштабне оновлення інтерфейсу за останнє десятиліття. Запустити оновлення планують пізніше цього року.

Хоча Netflix давно застосовує машинне навчання у своїх рекомендаційних алгоритмах, нова функція розширює використання генеративного ШІ. Співгенеральний директор компанії Тед Сарандос раніше зазначав, що штучний інтелект може також допомогти у процесі створення контенту, але не замінить творчих професій, таких як сценаристи чи актори. Це особливо важливо в контексті дискусій у Голлівуді, де побоюються, що ШІ може призвести до скорочень у творчій індустрії.