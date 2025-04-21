Досить дякувати штучному інтелекту

Генеральний директор OpenAI, відкрито визнав, що чемність у спілкуванні з ШІ – на кшталт "будь ласка" чи "дякую" – обходиться його компанії в десятки мільйонів доларів через підвищене навантаження на обчислювальні потужності. Доброта, яки виявилось, вельми недешева, повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Сема Альтмана.

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Попри те, що ідея бути ввічливим із машинами може здатися абсурдною, деякі фахівці вважають це важливим чинником формування здорової взаємодії. Дизайн-менеджер Microsoft Куртіс Біверс наголошує, що етикет впливає на якість відповідей і задає тон діалогу – "ввічливість породжує ввічливість".

З технічного погляду, те, що ми називаємо "штучним інтелектом", швидше є потужним передбачувальним механізмом – подібним до автозаміни на смартфоні, тільки здатним складати цілі речення у відповідь на запити. І ці "машини передбачення" дійсно налаштовуються на стиль користувача. У внутрішній записці Microsoft WorkLab зазначається: якщо ШІ бачить ввічливий запит – реагує відповідно, з професіоналізмом і точністю.

Наприкінці 2024 року в США провели опитування, за результатами якого 67% респондентів повідомили, що поводяться ввічливо зі своїми ШІ-асистентами. З них 55% роблять це "бо так правильно", а ще 12% – щоб заспокоїти алгоритм на випадок повстання роботів.

Чи наблизилися ми до революції ШІ? Навряд. Більшість дослідників вважає, що ми ще далеко від створення справжнього розумного ШІ, принаймні з поточним підходом до великих мовних моделей. Але вплив, який має ця технологія на довкілля, вже дуже реальний.

Кількість запитів до ШІ постійно зростає, а разом із ними збільшується й енергоспоживання. Розслідування Washington Post у співпраці з Університетом Каліфорнії показало: створення електронного листа зі 100 слів за допомогою ШІ вимагає 0,14 кіловат-години енергії – стільки ж, скільки потрібно, аби 14 LED-ламп світили годину. Якщо надсилати лише один лист щотижня протягом року – це вже 7,5 кВт-год. А тепер уявіть мільйони користувачів, які щодня бомбардують чат-боти довгими, іноді надміру ввічливими промовами.

Центри обробки даних, які забезпечують роботу таких систем, уже споживають близько 2% всієї електроенергії у світі – і ця цифра буде лише зростати, якщо ШІ далі інтегруватиметься в повсякденне життя.

Не варто також забувати й про шалені обсяги використання води, потрібні для охолодження всіх цих серверів, що також спричиняє величезні наслідки для природи та екосистем.

Тож, перш ніж вкотре подякувати ChatGPT або Gemini за відповідь, подумайте, чи варто воно того. Це зекономить електроенергію і збереже планету.