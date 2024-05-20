Microsoft тестує нову функцію у Windows 11: вона полегшить роботу користувачів з архівами
Джерело:XDA Developers
Корпорація Microsoft тестує нову функцію в Windows 11, яка дозволяє користувачам створювати 7z- та tar-архіви безпосередньо через операційну систему. Це стало можливим після минулорічного оновлення, яке дозволило розпаковувати ці формати архівів без використання сторонніх застосунків.
Наразі для створення 7z і tar-архівів все ще потрібне зовнішнє програмне забезпечення. Однак Microsoft розпочала тестування в рамках програми попередньої оцінки Windows Insider, щоб інтегрувати цю функцію в Windows 11.
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Коли створення архівів 7z і tar буде доступним
Час, коли ця функція стане загальнодоступною, залежить від результатів цих тестів.
Ми додали підтримку створення архівів 7ZIP і TAR на додаток до ZIP через контекстне меню в Провіднику,
– заявили в Microsoft.
- Разом з тим Microsoft також додала новий майстер стиснення, який дозволяє вибрати ще більше форматів і вказати більше деталей.
- Користувач може стискати окремі файли за допомогою GZIP/BZIP2 або додавати кілька файлів в архіви в різних форматах TAR з різними параметрами стиснення.
- Тепер також можна змінювати рівень стиснення і типи даних, що зберігаються в кожному архіві.
Windows 11 KB5037867 Beta build / Фото XDA Developers
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Окрім функції створення архівів, в останньому оновленні з'явилося кілька нових емодзі та розширені можливості взаємодії. Також до нього увійшли виправлення, спрямовані на підвищення загальної стабільності роботи операційної системи.