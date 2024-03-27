Користувачі можуть завантажити оновлення вручну з "Центру оновлення Windows", оскільки на цьому етапі воно не випускається автоматично.

А тим часом У Windows 11 знайшли функцію, яку Microsoft не оновлювала вже 30 років

Що нового?

Пакет Moment 5 представляє нові функції та розширення для асистента Copilot AI.

Крім того, користувачі тепер можуть додавати додаткові віджети на екран блокування, включаючи спорт, дорожній рух і фінанси, поряд з існуючим віджетом погоди.

Для підвищення ефективності використання робочого простору в оновленні впроваджено інтелектуальні підказки в меню Snap Layouts, які полегшують швидке групування додатків для оптимального розташування.

Голосовий доступ покращено завдяки підтримці французької, німецької та іспанської мов, а також функціям для роботи на кількох моніторах.

Користувачі тепер можуть налаштовувати голосові команди, а екранний динамік має різноманітні голосові опції.

Крім того, інструмент Windows Share тепер інтегрується з Microsoft Teams, а функція Nearby Share може похвалитися покращеною швидкістю передачі даних.

Moment 5 містить численні виправлення та покращення, спрямовані на підвищення стабільності роботи операційної системи.

Корисно Знайдеться все: як відшукати потрібні файли на комп'ютері з Windows

Майкрософт почне автоматичне розповсюдження Moment 5 наступного місяця, відповідно до графіку випуску програмних оновлень "Вівторок патчів".