Пользователи могут загрузить обновление вручную из "Центра обновления Windows", поскольку на этом этапе оно не выпускается автоматически.
А тем временем В Windows 11 нашли функцию, которую Microsoft не обновляла уже 30 лет
Что нового?
- Пакет Moment 5 представляет новые функции и расширения для ассистента Copilot AI.
- Кроме того, пользователи теперь могут добавлять дополнительные виджеты на экран блокировки, включая спорт, дорожное движение и финансы, наряду с существующим виджетом погоды.
- Для повышения эффективности использования рабочего пространства в обновлении внедрены интеллектуальные подсказки в меню Snap Layouts, которые облегчают быструю группировку приложений для оптимального расположения.
- Голосовой доступ улучшен благодаря поддержке французского, немецкого и испанского языков, а также функциям для работы на нескольких мониторах.
- Пользователи теперь могут настраивать голосовые команды, а экранный динамик имеет разнообразные голосовые опции.
- Кроме того, инструмент Windows Share теперь интегрируется с Microsoft Teams, а функция Nearby Share может похвастаться улучшенной скоростью передачи данных.
Moment 5 содержит многочисленные исправления и улучшения, направленные на повышение стабильности работы операционной системы.
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Майкрософт начнет автоматическое распространение Moment 5 в следующем месяце, в соответствии с графиком выпуска программных обновлений "Вторник патчей".