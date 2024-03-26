История, рассказанная бывшим разработчиком Microsoft Дейвом Пламмером (Dave Plummer), проливает свет на происхождение диалогового окна "Форматирование диска", которое выдержало испытание временем с момента своего создания во время перехода от Windows 95 к Windows NT.

Читайте на сайте Найдется все: как отыскать нужные файлы на компьютере с Windows

Как все произошло?

Пламмер вспоминает обстоятельства, приведшие к созданию этого диалогового окна. Разработчику нужно было создать специальный интерфейса для платформы Windows NT. Это решение должно было быть временным, пока не появится более совершенный вариант.

Простота первоначального дизайна интерфейса, который включал такие параметры форматирования диска, как файловая система, метка, размер кластера, сжатие и шифрование, оказалась на удивление долговечной. Даже решения, принятые "на лету", такие как ограничение на размер тома FAT в 32 ГБ, оставались неизменными в течение многих лет, несмотря на то, что базовая файловая система поддерживала гораздо более объемные тома.

Примечательно, что несмотря на многочисленные изменения интерфейса пользователя, которых претерпела Windows с тех пор, диалоговое окно "Форматирование" осталось нетронутым.

Смотрите также Microsoft устранила давнюю уязвимость в Windows, которая долго беспокоила пользователей

Хотя другие устаревшие элементы интерфейса все еще могут присутствовать в современных версиях Windows, функция "Форматирование", похоже, придерживается философии "если это работает, это не нужно менять".