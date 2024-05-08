Apple випустила нову клавіатуру Magic Keyboard, яка сумісна лише з одним її продуктом

Apple анонсувала оновлений аксесуар Magic Keyboard на вчорашньому заході, присвяченому iPad. Нова клавіатура розроблена спеціально для роботи з лінійкою iPad Pro на процесорі M4 і не інтегрується з iPad Air чи будь-якою іншою моделлю.

Що ми знаємо про нову клавіатуру

Компанія зробила кілька дійсно приємних змін і розробила цю клавіатуру, щоб підняти вашу загальну продуктивність на новий рівень. Вам не потрібно носити з собою окремий ноутбук, щоб виконувати роботу.

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Підключена до iPad Pro, Magic Keyboard дійсно робить планшет максимально схожим на справжній ноутбук. Apple стверджує, що "весь досвід відчувається так само, як при використанні MacBook".



Magic Keyboard / Фото Apple

А щоб іще більше підсилити цю імітацію, клавіатура може похвалитися більшим трекпадом з тактильним зворотним зв'язком. Також з'явився новий ряд функціональних клавіш для швидкого доступу до зручних елементів керування, таких як яскравість.

Хоча додавання функціонального рядка і більшого трекпада може здатися дрібницею, насправді ці функції зроблять загальний досвід роботи з iPad іще кращим, пришвидшуючи роботу. Імовірно, Apple також дасть можливість налаштувати ці клавіші під свої потреби.

Нова клавіатура Magic Keyboard буде доступна у двох нових кольорах, доповнюючи кольори нових iPad Pro. Також клавіатура тепер має алюмінієву підставку для долонь.

Magic Keyboard надійде у продаж разом із iPad Pro наступного тижня. Вартість клавіатури становить 300 доларів або 350 доларів, залежно від того, з якою моделлю iPad Pro вона сумісна.

Найкраще те, що Apple не збільшила ціну на клавіатуру, включивши в неї більше функціональності. Тож, якщо ви замислювалися про новий iPad, є сенс придбати нову клавіатуру Magic Keyboard, і, можливо, вам ніколи не знадобиться ноутбук, коли ви перебуваєте в дорозі.