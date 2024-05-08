Что мы знаем о новой клавиатуре

Компания сделала несколько действительно приятных изменений и разработала эту клавиатуру, чтобы поднять вашу общую производительность на новый уровень. Вам не нужно носить с собой отдельный ноутбук, чтобы выполнять работу.

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Подключенная к iPad Pro, Magic Keyboard действительно делает планшет максимально похожим на настоящий ноутбук. Apple утверждает, что "весь опыт ощущается так же, как при использовании MacBook".



Magic Keyboard / Фото Apple

А чтобы еще больше усилить эту имитацию, клавиатура может похвастаться большим трекпадом с тактильной обратной связью. Также появился новый ряд функциональных клавиш для быстрого доступа к удобным элементам управления, таких как яркость.

Хотя добавление функциональной строки и большего трекпада может показаться мелочью, на самом деле эти функции сделают общий опыт работы с iPad еще лучше, ускоряя работу. Предположительно, Apple также даст возможность настроить эти клавиши под свои потребности.

Новая клавиатура Magic Keyboard будет доступна в двух новых цветах, дополняя цвета новых iPad Pro. Также клавиатура теперь имеет алюминиевую подставку для ладоней.

Magic Keyboard поступит в продажу вместе с iPad Pro на следующей неделе. Стоимость клавиатуры составляет 300 долларов или 350 долларов, в зависимости от того, с какой моделью iPad Pro она совместима.

Лучше всего то, что Apple не увеличила цену на клавиатуру, включив в нее больше функциональности. Поэтому, если вы задумывались о новом iPad, есть смысл приобрести новую клавиатуру Magic Keyboard, и, возможно, вам никогда не понадобится ноутбук, когда вы находитесь в дороге.