Подорожі майбутнього: нова концепція передбачає пересування людей узагалі без пересадок

Американські стартапи Node Air та JetX розробили спільну концепцію змішаних пасажирських перевезень із перельотом, де пасажирам не треба нікуди пересідати. Ідея передбачає модульний підхід – все виглядає доволі цікаво.

Концепція масштабується не лише для потреб людини, але й для бізнесу, охоплюючи сфери обслуговування та інші напрямки. Вона пропонує цілком новий та зручний спосіб пересування землею й повітрям.

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Як все виглядатиме

Пасажири сідають у стандартний модуль. Їх забирає колісне шасі, яке в спеціально відведених для цього місцях передає пасажирський модуль повітряному шасі. Після прибуття на місце відбувається зворотна процедура.

У такий спосіб розробники мають намір обійти головну незручність, пов'язану з перельотами, – поїздку в аеропорт і очікування посадки та таку саму процедуру після прильоту, тільки у зворотній послідовності. Модульне рішення дасть змогу пасажирам подорожувати від дверей до дверей без відвідування аеропорту і всіх супутніх витрат.

Транспортні рішення Node Air та JetX:

Розробляти ідею почала компанія Node Air. Днями вона уклала угоду з компанією JetX для спільного опрацювання проєкту. В активі JetX є оригінальне рішення щодо електричної силової установки зі змінним вектором тяги. На жаль, кожна з компаній може запропонувати тільки концепцію того чи іншого рішення. Жодних детально розроблених конструкторських проєктів наразі немає.

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Ідея має привабливий вигляд і, можливо, коли-небудь у майбутньому може бути реалізована. Але поки не створено потужних електричних двигунів і суперємних акумуляторів, розробка, напевно, залишиться не більше ніж красивою ідеєю. Можливо – патентом, але не реально реалізованим проектом