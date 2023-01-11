Концепція масштабується не лише для потреб людини, але й для бізнесу, охоплюючи сфери обслуговування та інші напрямки. Вона пропонує цілком новий та зручний спосіб пересування землею й повітрям.
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Як все виглядатиме
Пасажири сідають у стандартний модуль. Їх забирає колісне шасі, яке в спеціально відведених для цього місцях передає пасажирський модуль повітряному шасі. Після прибуття на місце відбувається зворотна процедура.
У такий спосіб розробники мають намір обійти головну незручність, пов'язану з перельотами, – поїздку в аеропорт і очікування посадки та таку саму процедуру після прильоту, тільки у зворотній послідовності. Модульне рішення дасть змогу пасажирам подорожувати від дверей до дверей без відвідування аеропорту і всіх супутніх витрат.
Транспортні рішення Node Air та JetX:
Розробляти ідею почала компанія Node Air. Днями вона уклала угоду з компанією JetX для спільного опрацювання проєкту. В активі JetX є оригінальне рішення щодо електричної силової установки зі змінним вектором тяги. На жаль, кожна з компаній може запропонувати тільки концепцію того чи іншого рішення. Жодних детально розроблених конструкторських проєктів наразі немає.
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Ідея має привабливий вигляд і, можливо, коли-небудь у майбутньому може бути реалізована. Але поки не створено потужних електричних двигунів і суперємних акумуляторів, розробка, напевно, залишиться не більше ніж красивою ідеєю. Можливо – патентом, але не реально реалізованим проектом