Найбажаніша функція: Ілон Маск анонсував новий тип підписки в Twitter

Twitter під керівництвом Ілона Маска продовжує активно впроваджувати нові функції. Особлива увага компанії прикута до тих можливостей, які дозволять заробляти більше грошей. Чергову таку обіцяють запустити найближчим часом.

Новий тип підписки буде дорожчим, ніж стандартна Twitter Blue, за яку в США просять від 8 до 11 доларів, залежно від платформи. Однак точна ціна поки що не розголошується.

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Нова підписка Twitter

Усе почалося з того, що Маск написав на своїй сторінці: "Реклама в Twitter надто часта і надто велика. Вживаємо заходів для розв'язання обох проблем протягом найближчих тижнів". Після цього він доповнив твіт, написавши нижче:

Також з'явиться підписка з вищою ціною, яка дозволяє прибрати всю рекламу,

– йдеться в публікації.

Коли саме компанія збирається запустити таку підписку, невідомо. Ілон Маск також підтвердив, що Twitter працює над ідеєю фонду, з якого підтримуватимуть авторів контенту, які роблять регулярні цікаві публікації та приваблюють користувачів у соціальну мережу.

Нагадаємо, сьогодні Twitter Blue доступний лише в кількох регіонах. Однак якщо раніше компанія на своїй інформаційній сторінці вказувала лише чотири країни – США, Канаду, Австралію та Нову Зеландію, – то сьогодні до списку додалися Японія та Велика Британія. Крім того, окремо. Які країни можуть стати наступними, невідомо. Судячи з останніх дій та висловлювань Маска, Україна якщо й буде серед них, то нескоро.

Не так давно соцмережа представила помітне оновлення, яке давно обіцяв новий глава. Мова про дві стрічки – алгоритмічну та хронологічну.

Перша пропонує рекомендовані публікації, зібрані штучним інтелектом на основі інтересів користувача та вподобань його підписок, таким чином демонструючи багато контенту від незнайомих людей.

Друга показує в хронологічному порядку лише твіти від тих облікових записів, на яких ви самі підписалися.

Раніше для перемикання між ними потрібно було натискати кнопку у верхній частині екрана й обирати нову стрічку, а тепер достатньо просто зробити горизонтальний свайп. Користувачі відразу почали масово скаржитися на те, що додаток не запам'ятовує вибір і постійно відкриває алгоритмічну стрічку, яку вони не хочуть бачити. Чи будуть розробники щось із цим робити, неясно.