Новый тип подписки будет дороже стандартной Twitter Blue, за которую в США просят от 8 до 11 долларов, в зависимости от платформы. Однако точная цена пока не разглашается.

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Новая подписка Twitter

Все началось с того, что Маск написал на своей странице: "Реклама в Twitter слишком часта и слишком велика. Принимаем меры для решения обеих проблем в ближайшие недели". После этого он дополнил твит, написав ниже:

Также появится подписка с более высокой ценой, которая позволяет убрать всю рекламу,

– говорится в публикации.

Когда компания собирается запустить такую подписку, неизвестно. Илон Маск также подтвердил, что Twitter работает над идеей фонда, из которого будут поддерживать авторов контента, которые делают регулярные интересные публикации и привлекают пользователей в социальную сеть.

Напомним, сегодня Twitter Blue доступен только в нескольких регионах. Однако если раньше компания на своей информационной странице указывала только четыре страны – США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, – то сегодня к списку добавились Япония и Великобритания. Кроме того, отдельно отмечается о планах расширения. Какие страны могут стать следующими, неизвестно. Судя по последним действиям и высказываниям Маска, Украина если и будет среди них, то не скоро.

Недавно соцсеть представила заметное обновление, которое давно обещал новый глава. Речь о двух лентах – алгоритмической и хронологической.

Первая предлагает рекомендованные публикации, собранные искусственным интеллектом на основе интересов пользователя и лайков его подписок, демонстрируя таким образом много контента от незнакомых людей.

Вторая показывает в хронологическом порядке только твиты от тех аккаунтов, на которые вы сами подписались.

Раньше для переключения между ними нужно было нажимать кнопку в верхней части экрана и выбирать новую ленту, а теперь достаточно просто сделать горизонтальный свайп. Пользователи сразу начали массово жаловаться, что приложение не запоминает выбор и постоянно открывает алгоритмическую ленту, которую они не хотят видеть. Будут ли разработчики что-то с этим делать, неясно.