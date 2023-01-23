Новий тип підписки буде дорожчим, ніж стандартна Twitter Blue, за яку в США просять від 8 до 11 доларів, залежно від платформи. Однак точна ціна поки що не розголошується.

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Нова підписка Twitter

Усе почалося з того, що Маск написав на своїй сторінці: "Реклама в Twitter надто часта і надто велика. Вживаємо заходів для розв'язання обох проблем протягом найближчих тижнів". Після цього він доповнив твіт, написавши нижче:

Також з'явиться підписка з вищою ціною, яка дозволяє прибрати всю рекламу,

– йдеться в публікації.

Коли саме компанія збирається запустити таку підписку, невідомо. Ілон Маск також підтвердив, що Twitter працює над ідеєю фонду, з якого підтримуватимуть авторів контенту, які роблять регулярні цікаві публікації та приваблюють користувачів у соціальну мережу.

Нагадаємо, сьогодні Twitter Blue доступний лише в кількох регіонах. Однак якщо раніше компанія на своїй інформаційній сторінці вказувала лише чотири країни – США, Канаду, Австралію та Нову Зеландію, – то сьогодні до списку додалися Японія та Велика Британія. Крім того, окремо зазначається про плани розширення. Які країни можуть стати наступними, невідомо. Судячи з останніх дій та висловлювань Маска, Україна якщо й буде серед них, то нескоро.

Не так давно соцмережа представила помітне оновлення, яке давно обіцяв новий глава. Мова про дві стрічки – алгоритмічну та хронологічну.

Перша пропонує рекомендовані публікації, зібрані штучним інтелектом на основі інтересів користувача та вподобань його підписок, таким чином демонструючи багато контенту від незнайомих людей.

Друга показує в хронологічному порядку лише твіти від тих облікових записів, на яких ви самі підписалися.

Раніше для перемикання між ними потрібно було натискати кнопку у верхній частині екрана й обирати нову стрічку, а тепер достатньо просто зробити горизонтальний свайп. Користувачі відразу почали масово скаржитися на те, що додаток не запам'ятовує вибір і постійно відкриває алгоритмічну стрічку, яку вони не хочуть бачити. Чи будуть розробники щось із цим робити, неясно.