Новий тип підписки буде дорожчим, ніж стандартна Twitter Blue, за яку в США просять від 8 до 11 доларів, залежно від платформи. Однак точна ціна поки що не розголошується.
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Нова підписка Twitter
Усе почалося з того, що Маск написав на своїй сторінці: "Реклама в Twitter надто часта і надто велика. Вживаємо заходів для розв'язання обох проблем протягом найближчих тижнів". Після цього він доповнив твіт, написавши нижче:
Також з'явиться підписка з вищою ціною, яка дозволяє прибрати всю рекламу,
– йдеться в публікації.
Коли саме компанія збирається запустити таку підписку, невідомо. Ілон Маск також підтвердив, що Twitter працює над ідеєю фонду, з якого підтримуватимуть авторів контенту, які роблять регулярні цікаві публікації та приваблюють користувачів у соціальну мережу.
Не так давно соцмережа представила помітне оновлення, яке давно обіцяв новий глава. Мова про дві стрічки – алгоритмічну та хронологічну.
- Перша пропонує рекомендовані публікації, зібрані штучним інтелектом на основі інтересів користувача та вподобань його підписок, таким чином демонструючи багато контенту від незнайомих людей.
- Друга показує в хронологічному порядку лише твіти від тих облікових записів, на яких ви самі підписалися.
Раніше для перемикання між ними потрібно було натискати кнопку у верхній частині екрана й обирати нову стрічку, а тепер достатньо просто зробити горизонтальний свайп. Користувачі відразу почали масово скаржитися на те, що додаток не запам'ятовує вибір і постійно відкриває алгоритмічну стрічку, яку вони не хочуть бачити. Чи будуть розробники щось із цим робити, неясно.