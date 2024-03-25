Нова розробка українських інженерів прискорить впровадження технології 5G

Українські інженери GlobalLogic представили 5G ClusterCraft Accelerator — архітектуру для налаштування 5G мереж під потреби бізнесу. Розробка була презентована на одній з найпрестижніших виставок у сфері телекомунікацій MWC Barcelona 2024.

Як повідомляє 24 Канал, команда з 16 українських інженерів GlobalLogic створила 5G ClusterCraft Accelerator – архітектурну кодову базу, що значно сприятиме розвитку NaaS та приватних 5G мереж.

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Як це допоможе?

Сучасні розумні заводи чи склади містять велику кількість різних підключених пристроїв: роботи, камери машинного зору, дистанційно керовані пристрої, датчики, детектори тощо. Підвищені ризики, притаманні промисловому середовищу, вимагають ретельного тестування послуг зв'язку перед реальним розгортанням.

5G ClusterCraft Accelerator дозволяє:

Налаштувати платформи провайдерів зв’язку;

Швидко розгортати комплексні (end-to-end) приватні мережі з миттєвим моніторингом змін для підвищення безпеки, використовуючи сучасні GitOps підходи;

Тестувати навантаження на мережу, забезпечуючи високу надійність зв'язку;

Пропонувати гнучкість у виборі хмарних сервісів для оптимізації внутрішньої інфраструктури;

Використовувати програмне забезпечення будь-якого стороннього постачальника для побудови телекомунікаційної мережі.

За прогнозами, ринок приватних 5G мереж досягне 6,4 мільярда доларів до 2026 року. Водночас ринок NaaS також стрімко зростає: у 2023 році він досягнув 14,6 мільярда доларів з середньорічним темпом (CAGR) у 26,7%. Передбачається, що до 2032 року його фінансова частка збільшиться до 115,5 мільярдів доларів. Це означає, що технологічні рішення як 5G ClusterCraft Accelerator допоможуть бізнесам прискорювати зростання та цифрову трансформацію.