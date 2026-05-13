Gemini всередині Siri – якими будуть нові AI-функції Apple і Google

Apple готує масштабне оновлення Siri, яке може повністю змінити спосіб взаємодії з iPhone. В основі нової системи опиниться потужна модель штучного інтелекту від Google, що відкриває низку нових можливостей.

Apple офіційно підтвердила, що нові можливості голосового асистента Siri будуть працювати на базі моделей Google Gemini. Це рішення фактично означає перехід до більш потужної архітектури штучного інтелекту, яка має суттєво розширити функціональність iPhone. Про це пише 9to5mac.

Дивіться також Головний завод Apple атакували хакери: викрадені важливі документи і проєкти пристроїв

Якою стане Siri після інтеграції з Gemini?

Ідея полягає в поєднанні двох підходів: просунутих моделей Google та приватної екосистеми Apple, що обробляє дані локально або в захищених хмарних середовищах. Таким чином користувачі отримають більш розумного асистента, який здатен не лише відповідати на запити, а й виконувати складні багатокрокові завдання.

Що таке "персональний інтелект" у новій Siri?

Однією з ключових концепцій стане так званий персональний інтелект. Він дозволить Siri аналізувати дані з різних додатків і формувати більш контекстні відповіді.

Наприклад, асистент зможе:

знаходити інформацію в електронній пошті та календарі;

аналізувати фотографії та відео;

використовувати нотатки та документи;

враховувати історію дій користувача в застосунках.

Це означає, що Siri фактично перетвориться на універсальний інтерфейс до всіх даних смартфона. За даними попередніх демонстрацій і витоків, нова система отримає кілька ключових можливостей.

Чи зможе Siri автоматизувати повсякденні задачі?

Так, одним із головних напрямків стане автоматизація завдань. Siri зможе виконувати дії в різних застосунках одночасно. Наприклад, користувач може попросити створити список покупок у нотатках і автоматично перенести його в кошик доставки.

Також система навчиться враховувати контекст екрана – тобто розуміти, що саме зараз відкрито на пристрої.

Як зміниться робота з текстом і голосом?

Як пише Moomoo, оновлена Siri отримає покращене голосове введення, яке зможе "очищати" мову від зайвих слів, пауз і повторів, перетворюючи її на структурований текст. Це зробить взаємодію більш природною і наблизить голосове керування до реального діалогу.

Ще одна перспективна функція – створення динамічних елементів інтерфейсу. У екосистемі Google подібні можливості вже тестуються на Android: система може генерувати віджети та елементи екрана на основі контексту користувача.

Подібна функція потенційно може з'явитися і в iOS у майбутніх версіях системи, хоча наразі це не підтверджено офіційно.

Чому це важливий крок для Apple?

Інтеграція сторонньої AI-моделі означає стратегічний зсув для Apple. Компанія фактично визнає, що для швидкого розвитку голосового асистента потрібні зовнішні технології.

Водночас це може дати користувачам більш потужний і гнучкий інструмент, який поєднує продуктивність великих мовних моделей і захист персональних даних, характерний для екосистеми Apple.

У результаті Siri може перетворитися з простого голосового помічника на повноцінну систему персонального управління цифровим життям.