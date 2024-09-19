Нова технологія з таємничою назвою C-V2X – це майбутнє автомобільної безпеки

Протягом наступних п'яти років Міністерство транспорту США хоче, щоб автовиробники оснастили свої транспортні засоби новим поколінням систем протидії зіткненням. Ці засоби можуть бачити інші автомобілі та повороти. Слідом за американськими виробниками, ймовірно, те саме зроблять і європейські та азійські компанії.

Деталі

План передбачає прискорення розгортання нового покоління технологій безпеки транспортних засобів, які, на думку експертів, можуть запобігти сотням тисяч аварій щороку й підвищити ефективність дорожнього руху в країні, йдеться в звіті Міністерства транспорту США.

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Завдяки цим системам транспортні засоби зможуть швидко й постійно зв'язуватися один з одним і з придорожньою інфраструктурою. Вони працюють на більших відстанях, ніж сучасні системи запобігання зіткненням, і навколо фізичних бар'єрів, таких як будівлі та інші автомобілі, надаючи водіям завчасне попередження про небезпеку – наприклад, раптову зупинку попереду, погані дорожні умови або інший транспортний засіб, що збирається проїхати на червоне світло.

За оцінками Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), лише дві функції C-V2X – допомога водіям при поворотах ліворуч і попередження про небезпеку на перехресті – можуть запобігти 615 000 аварій і врятувати понад 1300 життів щороку.

Але широкомасштабне розгортання систем C-V2X – це складний процес, який триває вже понад два десятиліття й вимагає від автовиробників, виробників пристроїв та довгого переліку державних і федеральних установ подолання низки технічних перешкод та узгодження універсальних стандартів для обміну даними між системами.

Це найвища міра безпеки. Багато хто з нас думає, що, можливо, ми стоїмо на порозі розгортання цієї технології на національному рівні. Я думаю, що ми готові. Мені просто цікаво, коли споживачі дійсно дізнаються про це і захочуть встановити його на свої автомобілі,

– каже Дебра Беззіна, виконавча директорка Центру підключеного та автоматизованого транспорту при Мічиганському університеті.

Що таке C-V2X

Більшість сучасних автомобілів оснащені системами запобігання зіткненням, які покладаються на комбінацію радарів, камер і лазерних датчиків, щоб виявити, коли інші транспортні засоби в безпосередній близькості від них різко сповільнюють рух або змінюють напрямок руху занадто близько для комфортного пересування. Залежно від виробника, вони сповіщають водіїв про небезпеку попереджувальним світлом, звуковим сигналом або в іншій формі. Ці системи добре виявляють небезпеку в безпосередній близькості, але вони обмежені лінією видимості.

Автомобілі з підтримкою C-V2X будуть оснащені системами стільникового зв'язку, які передають дані в діапазоні 5,9 гігагерца з низькою затримкою, який Федеральна комісія зв'язку США зарезервувала спеціально для цієї мети.

Кожну десяту долю секунди системи надсилатимуть пакети даних про місцезнаходження, габарити, швидкість, напрямок руху та іншу інформацію про безпеку всім іншим автомобілям навколо та придорожнім передавачам. Навіть за відсутності прямої видимості системи можуть спілкуватися одна з одною на відстані щонайменше 300 метрів, а це означає, що водій отримає сповіщення про небезпеку набагато раніше, ніж це відбувається зараз, і машина матиме більше часу на зупинку.

Хоча системи C-V2X не потребують стільникових мереж для зв'язку між пристроями, вони працюють за тими ж стандартами 3GPP, які регулюють стільниковий зв'язок. У районах, де є мобільний зв'язок, це означає, що системи можуть бути об'єднані в мережу для збору і передачі інформації в реальному часі про більш широкі шаблони трафіку.

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Є проблема

Таке розширення можливостей зв'язку створює низку проблем з кібербезпекою і конфіденційністю. Щоб запобігти викраденню, підробці або перепрофілюванню зв'язку в загальнонаціональну систему відстеження водіїв, Міністерство заявляє, що C-V2X використовуватиме безпечну систему аутентифікації, побудовану на інфраструктурі відкритих ключів.

Кожен пристрій C-V2X отримає серію псевдонімічних сертифікатів, які не ідентифікують транспортний засіб або його власника, але повідомляють іншим пристроям, що він був підтверджений належним органом автентифікації. За словами прессекретарки Міністерства Ненсі Вілочка, щоб унеможливити ідентифікацію та відстеження транспортного засобу за допомогою сертифікатів, пристрій C-V2X змінюватиме псевдонімний сертифікат, який він використовує, кожні 5 хвилин або 2,5 кілометра. Повідомлення C-V2X також не міститимуть жодної ідентифікаційної інформації про транспортний засіб, такої як марка, модель або VIN-номер, лише його фізичні розміри.

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Коли буде впроваджено C-V2X

Автомобілі, що сходять з конвеєра, ще не оснащені C-V2X. План передбачає, що перші пасажирські автомобілі з підтримкою C-V2X з'являться на ринку між 2029 і 2031 роками, після чого 50 відсотків американської системи автодоріг і 40 відсотків усіх перехресть також повинні бути обладнані передавачами C-V2X.

Деякі штати і муніципалітети вже почали їх розгортання. У штаті Юта наразі встановлено понад 500 передавачів C-V2X на перехрестях і вздовж автомагістралей, а до кінця року планується додати ще 300. Наразі вони зв'язуються виключно з державними транспортними засобами, такими як вантажівки, плуги та регіональні автобуси, обладнані передавачами, що продаються на вторинному ринку. Таке обмежене охоплення не дозволяє передавати весь спектр сповіщень про безпеку, на який розрахована технологія, але дозволяє штату Юта отримати ще одну довгоочікувану перевагу: підвищити ефективність громадського транспорту.