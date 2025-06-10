Нове меню "Пуск" у Windows 11 тепер можна випробувати на своєму комп'ютері

Microsoft офіційно відкрила доступ до оновленого меню "Пуск" у Windows 11 для учасників програми тестування Dev Channel. Цей редизайн вперше з’явився в попередніх збірках ОС ще в квітні, а вже у травні компанія підтвердила його публічно. Тепер користувачі можуть випробувати новий інтерфейс на практиці.

Команда Windows Insider повідомляє, що нове меню "Пуск" отримало прокрутку, завдяки чому запуск додатків став простішим. Всі програми тепер розміщені на одному рівні, що дозволяє уникнути переходів між сторінками під час пошуку потрібного софту, інформує 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Крім цього, користувачі отримали змогу відключити розділ з рекомендованими застосунками, щоб звільнити більше місця для іконок програм. З’явились також два нових режими відображення: категоріальний та сітковий. Перший групує програми за категоріями, а другий показує їх у вигляді алфавітного списку, подібного до класичного вигляду.



Тепер меню пуск має два режими відображення / Фото The Verge

Меню "Пуск" стало адаптивнішим до розміру екрана. На більших дисплеях відображається до 8 колонок закріплених програм, 6 рекомендацій і 4 категорії. На менших пристроях – 6 колонок, 4 рекомендації та 3 категорії.

Також додано нову кнопку для мобільних пристроїв – вона дозволяє розгорнути або сховати інтерфейс Phone Link, який тепер з’являється поряд з меню "Пуск".

Ще одна зміна – можливість самостійно вибирати віджети на екрані блокування: їх можна додавати, прибирати або змінювати порядок.

У новій збірці Microsoft додала функцію, яка дозволяє вводити PIN-код за допомогою геймпада.



Так Microsoft готує Windows 11 для ігрових девайсів типу ROG Allly / Фото The Verge

Нагадаємо, що не так давно Microsoft випустила оновлення для застосунків Paint, Блокнота та інструмента "Ножиці" у Windows 11. Оновлення включають Sticker Generator і "Виділення об'єктів" у Paint, "Ідеальний скриншот" і піпетку кольору в Snipping Tool, а також генерацію тексту в Блокноті.