Що нового

Ще на початку місяця, одночасно з презентацією нових моделей Surface, Microsoft анонсувала низку нововведень для своїх стандартних застосунків у Windows 11 – Paint, Snipping Tool і Блокнота. Тепер ці функції стали доступними для першого ознайомлення всім, хто зареєстрований у відповідній програмі тестувальників, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Microsoft.

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Paint оновився до версії 11.2504.451.0. У програмі з’явився інструмент Sticker Generator – функція на базі штучного інтелекту, яка дозволяє створювати наклейки за текстовим запитом. Запустити її можна через меню Copilot, обравши "Генератор наклейок". Користувач вводить запит, після чого Paint генерує набір стікерів, які можна одразу розміщувати на полотні. Згенеровані наклейки зберігаються для повторного використання. Ця функція доступна лише на пристроях Copilot+ і вимагає входу через обліковий запис Microsoft.

Функція Sticker Generator / Фото Microsoft

Ще одне нововведення в Paint – "Виділення об'єктів", яке також працює на базі ШІ. Воно дозволяє автоматично виділяти окремі елементи на зображенні для подальшого редагування чи видалення.

Функція "Виділення об'єктів" / Фото Microsoft

Крім того, користувачі тепер бачитимуть оновлене вітальне вікно, яке знайомить з останніми змінами та корисними можливостями застосунку.

Інструмент Snipping Tool (відомий також як "Ножиці") оновлено до версії 11.2504.38.0. У ньому з’явилися дві нові функції: "Ідеальний скриншот" і піпетка кольору. Перша з них використовує штучний інтелект для точного виявлення форм і об’єктів, щоб автоматично підлаштувати рамку скриншота до них. Таким чином ви зможете виділити лише потрібні вам області, не захоплюючи нічого зайвого, що потім довелося б обрізати.

Функція "Ідеальний скриншот" / Фото Microsoft

Піпетка тим часом дозволяє визначати кольори на екрані у форматах HEX, RGB і HSL.

Як працює функція піпетки / Фото Microsoft

У Блокноті (версія 11.2504.46.0) додано можливість генерувати текст за допомогою штучного інтелекту. Для цього достатньо виділити потрібний фрагмент, натиснути Ctrl + Q і вказати, що саме потрібно змінити або доповнити. Якщо ця функція не потрібна, її можна відключити у налаштуваннях. Важливо: для використання функції потрібен обліковий запис Microsoft із Copilot Pro або активна підписка Microsoft 365 із наявними ШІ-кредитами.



Генерування тексту в Блокноті / Фото Microsoft