Повноцінний переклад PDF у Microsoft Edge

Раніше переклад PDF-документів у Microsoft Edge вимагав виділення тексту та використання опції "Translate selection" з контекстного меню або панелі інструментів. На Build 2025 було оголошено про значне розширення цієї можливості. Тепер користувачі зможуть перекладати весь документ "лише кількома кліками". Ця функція підтримуватиме понад 70 мов. Процес виглядатиме так: потрібно буде відкрити PDF в Edge, натиснути піктограму перекладу в адресному рядку Edge та швидко створити новий документ, повністю перекладений на обрану мову. Окрім перекладу, згадуються також функції узагальнення та автоматизації завдань, пише 24 Канал.

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Оновлення Microsoft Store

Microsoft Store, ключовий магазин додатків для Windows 10 та 11, також отримав важливі зміни. Намагаючись зробити його ще більш доступним, компанія планує показувати, коли той чи інший додаток був "оновлений востеннє", а також підтримувати прямі оновлення для Win32 додатків. Ці зміни мають на меті спростити розповсюдження проєктів для розробників через довірену платформу.

Крім того, незабаром публікація програм у Microsoft Store стане безкоштовною. Починаючи з червня 2025 року, окремі розробники зможуть реєструватися та публікувати програми в Microsoft Store без необхідності платити за реєстрацію облікового запису. Раніше Microsoft стягувала близько 19 доларів за реєстрацію.

Microsoft 365 Copilot Tuning

Microsoft анонсувала Microsoft 365 Copilot Tuning як новий спосіб для організацій використовувати власні корпоративні дані для навчання ШІ-моделей. Це дозволить цим моделям краще виконувати завдання, специфічні для певної галузі. Моделі, налаштовані за допомогою Microsoft 365 Copilot Tuning, можуть бути використані ШІ-агентами, створеними за допомогою Agent Builder в Microsoft 365 Copilot. Як приклади застосування наводяться юридичні фірми, що створюють документи з урахуванням контексту клієнтів, або консалтингові компанії в авіаційній галузі, які можуть створити агента на моделі, налаштованій на регуляторні вимоги. Це відкриває шлях до створення користувацьких AI-рішень для різних галузей.

NLWeb для перетворення веб-сайтів на AI-додатки

Також ми побачили новий відкритий проєкт під назвою NLWeb. Цей проєкт дозволяє розробникам легко перетворювати веб-сайти на AI-додатки, що працюють на основі природної мови. За допомогою NLWeb можна створити чат-інтерфейс, подібний до ChatGPT, але призначений для запитів про вміст конкретних сайтів.

Кожен екземпляр NLWeb працює як сервер Model Context Protocol (MCP), дозволяючи сайтам ставати доступними для агентів та інших учасників екосистеми MCP. Microsoft вважає, що NLWeb може відігравати роль, подібну до HTML, в агентському вебі, що розвивається. NLWeb використовує напівструктуровані формати, такі як Schema.org та RSS, які вже публікуються сайтами, комбінуючи їх з інструментами на базі LLM для створення інтерфейсів природної мови, доступних як для людей, так і для AI-агентів. Система також може включати зовнішні знання з базових LLM для збагачення досвіду користувача.

NLWeb є технологічно гнучким, підтримуючи всі основні операційні системи, моделі та векторні бази даних, що дає розробникам свободу вибору. Це важливий інструмент для веб-видавців, які можуть конвертувати свої сайти в досвід природної мови та брати участь в агентському вебі на своїх умовах.

Microsoft уже працює з невеликою групою сайтів для тестування NLWeb, включаючи Common Sense Media, Eventbrite, O’Reilly Media, Shopify та Tripadvisor.

Інтеграція моделей Grok 3 від xAI в Azure AI Foundry

Azure AI Foundry, яка вже містить понад 1900 AI-моделей від провідних компаній, таких як OpenAI та Meta, тепер підтримуватиме флагманські моделі xAI – Grok 3 та Grok 3 Mini. Microsoft пропонує ці моделі як пряму, власну послугу, що означає, що вони розміщуються та оплачуються безпосередньо Microsoft.

Windows AI Foundry для локальної розробки ШІ

Microsoft представила Windows AI Foundry як уніфіковану платформу, призначену для розробки ШІ локально на пристроях. Ця платформа спирається на Windows ML, вбудовану runtime для AI-виведення в Windows, яка забезпечує спрощене та ефективне розгортання моделей на різних процесорах, включаючи CPU, GPU та NPU.

Windows ML базується на DirectML та працює на обладнанні від провайдерів, таких як AMD, Intel, NVIDIA та Qualcomm. Розробникам, які створюють додатки на базі Windows ML, не потрібно турбуватися про майбутні оновлення обладнання, оскільки Windows ML підтримуватиме все необхідне апаратне забезпечення в актуальному стані та адаптуватиметься до нового обладнання.

Також анонсовано підтримку LoRA для моделі Phi Silica. LoRA дозволяє ефективно тонко налаштовувати невеликий піднабір параметрів моделі за допомогою користувацьких даних, покращуючи продуктивність для певних завдань. LoRA доступна в публічному попередньому перегляді з Windows App SDK 1.8 Experimental 2 на NPU Snapdragon X Series і з'явиться на ПК Intel та AMD Copilot+ у найближчі місяці.

Крім того, Microsoft анонсувала нові Semantic Search APIs для розробників, які дозволяють створювати пошукові можливості на базі ШІ, що використовують дані додатків. Цей пошук на базі ШІ може працювати локально та підтримує RAG (Retrieval-Augmented Generation). Semantic Search APIs доступні у приватному попередньому перегляді на всіх ПК Copilot+.

Model Context Protocol (MCP) для "агентської" ОС Windows 11

Microsoft інтегрує Model Context Protocol (MCP) у Windows 11, щоб перетворити її на "агентську" операційну систему. Цей протокол дозволяє Windows 11 ефективно інтегрувати дані з різних додатків і сервісів для роботи з великими мовними моделями (LLM). Мета полягає в тому, щоб Windows 11 могла розуміти та обробляти контекст користувача в різних додатках, дозволяючи AI-агентам виконувати складніші та корисніші завдання на основі даних користувача.

Інтеграція квантового шифрування в Windows builds

Microsoft почала додавати алгоритми пост-квантової криптографії (PQC) до збірок Windows. Впроваджуючи ці алгоритми вже зараз, Microsoft сподівається зменшити ризики хакерської стратегії, відомої як "harvest now, decrypt later" (зберігай зараз, дешифруй пізніше), коли зловмисники збирають класично зашифровані дані сьогодні з метою їх дешифрування за допомогою квантових комп'ютерів у майбутньому. Це превентивний крок для підвищення безпеки даних у довгостроковій перспективі.

Нові веб-стандарти AI API в Microsoft Edge

На Build 2025 Microsoft анонсувала доступність нових API штучного інтелекту в Microsoft Edge. Ці API, наразі доступні у версіях Canary та Dev, дозволять розробникам інтегрувати функціональність ШІ у свої веб-додатки, використовуючи моделі, вбудовані безпосередньо в браузер.

Використання мовних моделей у браузері підвищує конфіденційність користувачів, оскільки запити не надсилаються до хмарних моделей, і усуває необхідність керувати локальними моделями. API надають сайтам та розширенням доступ до Phi-4-mini, власної моделі Microsoft з 3,8 мільярдами параметрів, яка добре порівнюється з більшими моделями. Це особливо корисно для розробників, які працюють з чутливими даними або в регульованих галузях, оскільки дані не залишають пристрій.

Серед нових API – Prompt API (для підказок моделі), Writing Assistance API (для генерації, узагальнення та редагування тексту). Translator API для перекладу тексту з'явиться пізніше.

Безкоштовна фільтрація вмісту в Edge for Business

Microsoft надає безкоштовну функцію фільтрації вмісту для Edge for Business на Windows 11 та Windows 10. Хоча в анонсі не надають багато деталей про її роботу, ця функція, ймовірно, спрямована на підвищення безпеки та продуктивності в корпоративному середовищі, контролюючи доступ до певних веб-сайтів чи типів вмісту.

Новий агент для кодування GitHub Copilot

Microsoft представляє нового агента для кодування в GitHub Copilot, що конкурує з OpenAI Codex. Хоча в компанії не розкривають специфіку нового агента, оголошення вказує на подальший розвиток інструментів на базі ШІ для допомоги розробникам у написанні коду, автоматизації рутинних завдань та підвищенні ефективності розробки.

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Платформа Microsoft Discovery для науки та досліджень

Microsoft анонсувала нову корпоративну агентську платформу Microsoft Discovery, призначену для прискорення досліджень та відкриттів на підприємствах та дослідницьких лабораторіях. Microsoft Discovery дозволить вченим та дослідникам працювати спільно зі спеціалізованими AI-агентами для прискорення процесу наукових відкриттів, що включає розширене логічне обґрунтування знань, формулювання гіпотез, моделювання експериментів, ітеративне навчання тощо. Microsoft стверджує, що її власні дослідники змогли відкрити прототип нового охолоджувача для дата-центрів за допомогою AI-моделей та інструментів Microsoft Discovery приблизно за 200 годин, тоді як раніше цей процес займав місяці або роки.

Платформа побудована на потужному графовому рушії знань для глибокого розуміння суперечливих теорій, різноманітних експериментальних результатів та базових припущень у різних дисциплінах.

Microsoft вже співпрацює з обраними клієнтами з різних галузей (хімія, матеріали, дизайн кремнію, енергетика, виробництво, фармацевтика) для подальшого розвитку можливостей Microsoft Discovery.

Покращення захисту адміністратора Windows 11

Microsoft також оголосила про подальші покращення захисту облікових записів адміністраторів у Windows 11. Деталі конкретних механізмів захисту невідомі.

Нові інструменти для розробників у Windows 11

На Build 2025 також було представлено кілька інструментів, корисних для розробників та досвідчених користувачів Windows 11. Зокрема, Microsoft анонсувала новий командний текстовий редактор під назвою Edit, який дозволить редагувати файли безпосередньо в командному рядку. Edit з'явиться в майбутніх попередніх збірках Windows 11, а його початковий код буде доступний на GitHub.

Крім того, Command Palette з PowerToys, оновлений лаунчер PowerToys Run для швидкого доступу до команд, додатків та файлів, тепер є загальнодоступним.