Microsoft поширює анкету, заповнення якої займає близько 15 хвилин і пропонує користувачам висловити свою думку щодо оновленого вигляду іконок застосунків, розповідає 24 Канал.

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Нові варіанти дизайну помітно відрізняються від поточного стилю – вони мають більше візуальної глибини та характеру. Хоча в останні роки в інтерфейсному дизайні переважав плоский підхід, запропоновані Microsoft іконки мають шаруваті елементи, що надають об'єму і виразності.

Це означає відхід від звичного стилю іконок Microsoft 365, який раніше критикували за надмірну схожість між окремими елементами.

Останнє оновлення іконок відбулося у 2018 році – тоді Microsoft вперше представила елементи теперішнього стилю. Нова концепція, ймовірно, базується на дизайні Fluent 2, який вже вплинув на інші компоненти візуального середовища Microsoft: зокрема, 3D-емодзі у Windows 11 та оновлений інтерфейс входу в систему з підтримкою темної теми.

Коли саме нові іконки будуть офіційно представлені – наразі невідомо. Однак слід зазначити, що Micrososft останнім часом вносить чимало змін, як в операційну систему Windows, так і в окремі застосунки. Наприклад одне з останніх оновлень дозволить довільно змінювати меню "Пуск".