Microsoft распространяет анкету, заполнение которой занимает около 15 минут и предлагает пользователям высказать свое мнение относительно обновленного вида иконок приложений, рассказывает 24 Канал.

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Новые варианты дизайна заметно отличаются от текущего стиля – они имеют больше визуальной глубины и характера. Хотя в последние годы в интерфейсном дизайне преобладал плоский подход, предложенные Microsoft иконки имеют слоистые элементы, придающие объема и выразительности.

Это означает отход от привычного стиля иконок Microsoft 365, который ранее критиковали за чрезмерное сходство между отдельными элементами.

Последнее обновление иконок произошло в 2018 году – тогда Microsoft впервые представила элементы теперешнего стиля. Новая концепция, вероятно, базируется на дизайне Fluent 2, который уже повлиял на другие компоненты визуальной среды Microsoft: в частности, 3D-эмодзи в Windows 11 и обновленный интерфейс входа в систему с поддержкой темной темы.

Когда именно новые иконки будут официально представлены – пока неизвестно. Однако следует отметить, что Micrososft последнее время вносит немало изменений, как в операционную систему Windows, так и в отдельные приложения. Например одно из последних обновлений позволит произвольно изменять меню "Пуск".