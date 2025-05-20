Полноценный перевод PDF в Microsoft Edge

Ранее перевод PDF-документов в Microsoft Edge требовал выделения текста и использования опции "Translate selection" из контекстного меню или панели инструментов. На Build 2025 было объявлено о значительном расширении этой возможности. Теперь пользователи смогут переводить весь документ "всего несколькими кликами". Эта функция будет поддерживать более 70 языков. Процесс будет выглядеть так: нужно будет открыть PDF в Edge, нажать пиктограмму перевода в адресной строке Edge и быстро создать новый документ, полностью переведенный на выбранный язык. Кроме перевода, упоминаются также функции обобщения и автоматизации задач, пишет 24 Канал.

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Обновление Microsoft Store

Microsoft Store, ключевой магазин приложений для Windows 10 и 11, также получил важные изменения. Пытаясь сделать его еще более доступным, компания планирует показывать, когда то или иное приложение было "обновлено востенне", а также поддерживать прямые обновления для Win32 приложений. Эти изменения имеют целью упростить распространение проектов для разработчиков через доверенную платформу.

Кроме того, вскоре публикация программ в Microsoft Store станет бесплатной. Начиная с июня 2025 года, отдельные разработчики смогут регистрироваться и публиковать программы в Microsoft Store без необходимости платить за регистрацию учетной записи. Ранее Microsoft взимала около 19 долларов за регистрацию.

Microsoft 365 Copilot Tuning

Microsoft анонсировала Microsoft 365 Copilot Tuning как новый способ для организаций использовать собственные корпоративные данные для обучения ИИ-моделей. Это позволит этим моделям лучше выполнять задачи, специфические для определенной отрасли. Модели, настроенные с помощью Microsoft 365 Copilot Tuning, могут быть использованы ИИ-агентами, созданными с помощью Agent Builder в Microsoft 365 Copilot. В качестве примеров применения приводятся юридические фирмы, создающие документы с учетом контекста клиентов, или консалтинговые компании в авиационной отрасли, которые могут создать агента на модели, настроенной на регуляторные требования. Это открывает путь к созданию пользовательских AI-решений для различных отраслей.

NLWeb для преобразования веб-сайтов в AI-приложения

Также мы увидели новый открытый проект под названием NLWeb. Этот проект позволяет разработчикам легко превращать веб-сайты в AI-приложения, работающие на основе естественного языка. С помощью NLWeb можно создать чат-интерфейс, подобный ChatGPT, но предназначенный для запросов о содержимом конкретных сайтов.

Каждый экземпляр NLWeb работает как сервер Model Context Protocol (MCP), позволяя сайтам становиться доступными для агентов и других участников экосистемы MCP. Microsoft считает, что NLWeb может играть роль, подобную HTML, в развивающемся агентском вебе,. NLWeb использует полуструктурированные форматы, такие как Schema.org и RSS, которые уже публикуются сайтами, комбинируя их с инструментами на базе LLM для создания интерфейсов естественного языка, доступных как для людей, так и для AI-агентов. Система также может включать внешние знания из базовых LLM для обогащения опыта пользователя.

NLWeb является технологически гибким, поддерживая все основные операционные системы, модели и векторные базы данных, что дает разработчикам свободу выбора. Это важный инструмент для веб-издателей, которые могут конвертировать свои сайты в опыт естественного языка и участвовать в агентском вебе на своих условиях.

Microsoft уже работает с небольшой группой сайтов для тестирования NLWeb, включая Common Sense Media, Eventbrite, O'Reilly Media, Shopify и Tripadvisor.

Интеграция моделей Grok 3 от xAI в Azure AI Foundry

Azure AI Foundry, которая уже содержит более 1900 AI-моделей от ведущих компаний, таких как OpenAI и Meta, теперь будет поддерживать флагманские модели xAI – Grok 3 и Grok 3 Mini. Microsoft предлагает эти модели как прямую, собственную услугу, что означает, что они размещаются и оплачиваются непосредственно Microsoft.

Windows AI Foundry для локальной разработки ИИ

Microsoft представила Windows AI Foundry как унифицированную платформу, предназначенную для разработки ИИ локально на устройствах. Эта платформа опирается на Windows ML, встроенную runtime для AI-вывода в Windows, которая обеспечивает упрощенное и эффективное развертывание моделей на различных процессорах, включая CPU, GPU и NPU.

Windows ML базируется на DirectML и работает на оборудовании от провайдеров, таких как AMD, Intel, NVIDIA и Qualcomm. Разработчикам, которые создают приложения на базе Windows ML, не нужно беспокоиться о будущих обновлениях оборудования, поскольку Windows ML будет поддерживать все необходимое аппаратное обеспечение в актуальном состоянии и адаптироваться к новому оборудованию.

Также анонсирована поддержка LoRA для модели Phi Silica. LoRA позволяет эффективно тонко настраивать небольшой поднабор параметров модели с помощью пользовательских данных, улучшая производительность для определенных задач. LoRA доступна в публичном предварительном просмотре с Windows App SDK 1.8 Experimental 2 на NPU Snapdragon X Series и появится на ПК Intel и AMD Copilot+ в ближайшие месяцы.

Кроме того, Microsoft анонсировала новые Semantic Search APIs для разработчиков, которые позволяют создавать поисковые возможности на базе ИИ, использующих данные приложений. Этот поиск на базе ИИ может работать локально и поддерживает RAG (Retrieval-Augmented Generation). Semantic Search APIs доступны в частном предварительном просмотре на всех ПК Copilot+.

Model Context Protocol (MCP) для "агентской" ОС Windows 11

Microsoft интегрирует Model Context Protocol (MCP) в Windows 11, чтобы превратить ее в "агентскую" операционную систему. Этот протокол позволяет Windows 11 эффективно интегрировать данные из различных приложений и сервисов для работы с большими языковыми моделями (LLM). Цель состоит в том, чтобы Windows 11 могла понимать и обрабатывать контекст пользователя в различных приложениях, позволяя AI-агентам выполнять более сложные и полезные задачи на основе данных пользователя.

Интеграция квантового шифрования в Windows builds

Microsoft начала добавлять алгоритмы пост-квантовой криптографии (PQC) в сборки Windows. Внедряя эти алгоритмы уже сейчас, Microsoft надеется уменьшить риски хакерской стратегии, известной как "harvest now, decrypt later" (сохраняй сейчас, дешифруй позже), когда злоумышленники собирают классически зашифрованные данные сегодня с целью их дешифровки с помощью квантовых компьютеров в будущем. Это превентивный шаг для повышения безопасности данных в долгосрочной перспективе.

Новые веб-стандарты AI API в Microsoft Edge

На Build 2025 Microsoft анонсировала доступность новых API искусственного интеллекта в Microsoft Edge. Эти API, сейчас доступны в версиях Canary и Dev, позволят разработчикам интегрировать функциональность ИИ в свои веб-приложения, используя модели, встроенные непосредственно в браузер.

Использование языковых моделей в браузере повышает конфиденциальность пользователей, поскольку запросы не направляются в облачные модели, и устраняет необходимость управлять локальными моделями. API предоставляют сайтам и расширениям доступ к Phi-4-mini, собственной модели Microsoft с 3,8 миллиардами параметров, которая хорошо сравнивается с более крупными моделями. Это особенно полезно для разработчиков, которые работают с чувствительными данными или в регулируемых отраслях, поскольку данные не покидают устройство.

Среди новых API – Prompt API (для подсказок модели), Writing Assistance API (для генерации, обобщения и редактирования текста). Translator API для перевода текста появится позже.

Бесплатная фильтрация содержимого в Edge for Business

Microsoft предоставляет бесплатную функцию фильтрации содержимого для Edge for Business на Windows 11 и Windows 10. Хотя в анонсе не предоставляют много деталей о ее работе, эта функция, вероятно, направлена на повышение безопасности и производительности в корпоративной среде, контролируя доступ к определенным веб-сайтам или типам содержимого.

Новый агент для кодирования GitHub Copilot

Microsoft представляет нового агента для кодирования в GitHub Copilot, конкурирующего с OpenAI Codex. Хотя в компании не раскрывают специфику нового агента, объявление указывает на дальнейшее развитие инструментов на базе ИИ для помощи разработчикам в написании кода, автоматизации рутинных задач и повышении эффективности разработки.

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Платформа Microsoft Discovery для науки и исследований

Microsoft анонсировала новую корпоративную агентскую платформу Microsoft Discovery, предназначенную для ускорения исследований и открытий на предприятиях и исследовательских лабораториях. Microsoft Discovery позволит ученым и исследователям работать совместно со специализированными AI-агентами для ускорения процесса научных открытий, что включает расширенное логическое обоснование знаний, формулирование гипотез, моделирование экспериментов, итеративное обучение и тому подобное. Microsoft утверждает, что ее собственные исследователи смогли открыть прототип нового охладителя для дата-центров с помощью AI-моделей и инструментов Microsoft Discovery примерно за 200 часов, тогда как раньше этот процесс занимал месяцы или годы.

Платформа построена на мощном графовом движке знаний для глубокого понимания противоречивых теорий, различных экспериментальных результатов и базовых предположений в различных дисциплинах.

Microsoft уже сотрудничает с избранными клиентами из разных отраслей (химия, материалы, дизайн кремния, энергетика, производство, фармацевтика) для дальнейшего развития возможностей Microsoft Discovery.

Улучшение защиты администратора Windows 11 администратора

Microsoft также объявила о дальнейших улучшениях защиты учетных записей администраторов в Windows 11. Детали конкретных механизмов защиты неизвестны.

Новые инструменты для разработчиков в Windows 11

На Build 2025 также было представлено несколько инструментов, полезных для разработчиков и опытных пользователей Windows 11. В частности, Microsoft анонсировала новый командный текстовый редактор под названием Edit, который позволит редактировать файлы непосредственно в командной строке. Edit появится в будущих предварительных сборках Windows 11, а его начальный код будет доступен на GitHub.

Кроме того, Command Palette с PowerToys, обновленный лаунчер PowerToys Run для быстрого доступа к командам, приложений и файлов, теперь является общедоступным.