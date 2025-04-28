Что известно

Microsoft официально объявила о закрытии приложения Windows Maps. Компания подтвердила, что приложение признано устаревшим, и вскоре его удалят из Microsoft Store. Информация об этом появилась в обновленном списке устаревших функций на сайте Microsoft, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В Windows 10 и 11 появилась загадочная пустая папка

Судьба Windows Maps на самом деле была решена давно. Компания уже ранее прекратила поддержку офлайн-карт, а в версии Windows 11 24H2 программа больше не входит в состав предыдущих инсталляций системы. Сейчас пользователи еще могут загрузить Windows Maps с Microsoft Store, но это ненадолго.

Согласно официальной документации, Windows Maps окончательно уберут из Microsoft Store в июле 2025 года. Перед этим будет выпущено последнее обновление, которое сделает приложение полностью неработоспособным. То есть даже если программа останется на вашем устройстве, работать она больше не будет.

До июля 2025 года сервис можно будет удалить или даже переустановить, если он был удален ранее. Но после этой даты возможности переустановить Windows Maps больше не будет. Личные данные пользователей, такие как навигационные маршруты или сохраненные ссылки на карты, физически не удалятся, однако в самом приложении они станут недоступными.

Microsoft советует тем, кто нуждается в функциональности карт, переходить на веб-версию Bing Maps по адресу bing.com/maps. Хотя трудно представить, что кто-то пользовался их картами вместо карт Google или Apple.

Напомним, Microsoft также планирует полностью отказаться от паролей, внедряя биометрические ключи доступа для повышения безопасности и удобства. Подобный подход поддерживают Apple и Google, поскольку он снижает риски похищения данных. Обновление базируется на биометрической аутентификации и двухфакторной проверке, что делает переход к беспарольной системе комфортным.