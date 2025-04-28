Що відомо

Microsoft офіційно оголосила про закриття програми Windows Maps. Компанія підтвердила, що додаток визнано застарілим, і незабаром його видалять із Microsoft Store. Інформація про це з'явилася в оновленому списку застарілих функцій на сайті Microsoft, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Windows 10 і 11 з’явилась загадкова порожня папка

Доля Windows Maps насправді була вирішена давно. Компанія вже раніше припинила підтримку офлайн-карт, а у версії Windows 11 24H2 програма більше не входить до складу попередніх інсталяцій системи. Наразі користувачі ще можуть завантажити Windows Maps із Microsoft Store, але це ненадовго.

Відповідно до офіційної документації, Windows Maps остаточно приберуть із Microsoft Store у липні 2025 року. Перед цим буде випущено останнє оновлення, яке зробить додаток повністю непрацездатним. Тобто навіть якщо програма залишиться на вашому пристрої, працювати вона більше не буде.

До липня 2025 року сервіс можна буде видалити або навіть перевстановити, якщо він був видалений раніше. Але після цієї дати можливості перевстановити Windows Maps більше не буде. Особисті дані користувачів, такі як навігаційні маршрути або збережені посилання на карти, фізично не видаляться, однак у самому додатку вони стануть недоступними.

Microsoft радить тим, хто потребує функціональності карт, переходити на веб-версію Bing Maps за адресою bing.com/maps. Хоча важко уявити, що хтось користувався їхніми картами замість карт Google чи Apple.

Нагадаємо, Microsoft також планує повністю відмовитися від паролів, впроваджуючи біометричні ключі доступу для підвищення безпеки та зручності. Подібний підхід підтримують Apple і Google, оскільки він знижує ризики викрадення даних. Оновлення базується на біометричній автентифікації та двофакторній перевірці, що робить перехід до безпарольної системи комфортним.