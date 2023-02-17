Axiom Space показала процес будівництва приватної космічної станції, яка замінить МКС

17 лютого 2023, 13:01
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Джерело:

Micahel López-Alegría

Космічний стартап Axiom Space досягає значного прогресу у створенні повністю приватної космічної станції під назвою Axiom Station. Вона стане наступницею Міжнародної космічної станції, яку виведуть з експлуатації вже в найближчі роки.

Фотографії, надані колишнім астронавтом NASA Мікаелем Лопес-Алегріа, який брав участь у першій приватній місії астронавтів стартапу на МКС у квітні минулого року, демонструють масивні сегменти станції Axiom, що виготовляються на заводі в Італії.

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Про що розповіли нам зображення

На знімках видно величезні металеві кільця та циліндричні сегменти, які, схоже, є частиною стикувального порту.

"Неймовірно бачити фотографії Axiom Space Station. Hab One починає набувати форми на [заводі] Thales Alenia в Італії!"

Thales Alenia Space – компанія, що здебільшого займається розробкою, постачанням, експлуатацією та підтримкою супутникових систем, які допомагають визначати місцезнаходження, спостерігати за нашою планетою, оптимізувати використання ресурсів тощо.

  • Як повідомляється на сайті Axiom Space, "будівництво першої в світі комерційної космічної станції триває", а інженери на заводі в Італії вже розпочали "зварювальні та механічні роботи для первинних конструкцій першого модуля станції Axiom".
  • Модуль, що отримав назву Hab One, зрештою буде зібраний у Х'юстоні, штат Техас. Його запуск запланований на кінець 2025 року – якщо, звісно, все піде за планом.
  • Компанія розглядає свою станцію як центр досліджень у галузі мікрогравітації, а також як місце для проведення часу на орбіті.

Автор: Олександр Гайдамашко