5 корисних фішок Android, які ви могли не помітити після оновлення смартфона

Google часто впроваджує важливі покращення Android, але нікому про це не розповідає. Саме тому ви частенько можете навіть не здогадуватися, на що здатен ваш смартфон, особливо, якщо не стежите за оновленнями системи. А саме нещодавні оновлення принесли кілька дуже корисних функцій, які вам не захочеться пропускати.

Швидше за все, поки ви спали (а оновлення найчастіше встановлюються вночі), ваш смартфон "вивчив кілька нових трюків". Цього разу Android отримав вдосконалений пошук, нові інструменти захисту від крадіжок та розумне керування пам'яттю, розповідає 24 Канал.

Які саме приховані можливості з'явилися у вашому смартфоні?

Цікавих функцій чимало, тож ми постараємося коротко пройтися по кожній вартій уваги новій фішці операційної системи Android. Дещо з цього вам точно знадобиться під час щоденного використання пристрою.

Легкий пошук всього, що на екрані смартфона

Однією з найцікавіших змін став оновлений інструмент Circle to Search. Ця функція дозволяє знайти вам практично будь-що з того, що ви бачите на екрані смартфона. Наприклад ви гортаєте інстаграм, а в улюбленого блогера на столі красива ваза, яку вам також хотілося б мати. Завдяки Circle to Search ви можете просто обвести бажаний предмет на екрані, а Google знайде його назву, модель, ціну чи магазин де його можна купити.

Але тепер це не просто спосіб швидко знайти щось в інтернеті, а повноцінний помічник, інтегрований у систему. Щоб активувати його, достатньо затиснути навігаційну панель, після чого можна обводити будь-які об'єкти на екрані, як пояснює Google.

Функція навчилася миттєво перекладати текст прямо поверх зображення, розпізнавати музику, що лунає на тлі, та навіть підтримує голосові запити. Більш того, переклад тепер не зникає під час гортання сторінки, що значно полегшує читання сторінок незрозумілою вам мовою.

Захист від крадіжок в реальному часі

Без оновлених функцій безпеки не обходиться жодний апдейт, тому розробники і тут значну увагу розробники приділили саме безпеці. Однак цього мова піде не про безпеку системи, а про захист самого смартфона від викрадення.

В Android з'явилися інструменти, що працюють у фоновому режимі та захищають пристрій у реальних критичних ситуаціях. Наприклад, система тепер здатна розпізнати раптові рухи, характерні для крадіжки, і автоматично заблокувати смартфон, якщо хтось вихопив його з рук і побіг.

Також передбачено "офлайн-блокування", яке спрацьовує, якщо ґаджет тривалий час не має зв'язку з мережею, та можливість дистанційного блокування у разі втрати, пояснює MakeUseOf.

Приватність користувача

Але і про самого користувача розробники також не забули. Окрім захисту від фізичного викрадення, додано функції для приватності.

Смартфон тепер може попередити власника, якщо поруч із ним протягом тривалого часу переміщується чужий Bluetooth-трекер (наприклад, AirTag). Система допоможе знайти пристрій стеження та вимкнути його.

На додачу до цього у застосунку "Google Повідомлення також" з'явилася можливість автоматичного розмиття чутливих зображень перед їх переглядом чи відправкою, тож тепер заховати зображення за спойлером можна не лише в месенджерах, але й у звичайних "Повідомленнях", якщо ви ними користуєтеся.

Як змінився запис відео

Покращення торкнулися і повсякденних завдань, як-от запис відео з екрана. Якщо раніше записувався весь дисплей з усіма сповіщеннями та службовими значками, то тепер можна вибрати запис лише конкретного додатка або певної області. Це дозволяє створювати чисті ролики без зайвої інформації у статус-барі, які не потребують подальшого редагування.

Проблему нестачі пам'яті вирішено

Всім нам чудово знайома ситуація, коли рано чи пізно з'являється дратівливе сповіщення про низький розмір пам'яті на пристрої. З обережністю можна сказати, що нарешті цю проблему вирішено.

Розробники прийняли рішення принести в жертву застосунки, якими рідко користуються власники смартфонів. Нова функція автоматичної архівації видаляє більшу частину файлів програми, але зберігає її іконку, ваші дані та налаштування.

Коли такий застосунок знову знадобиться, достатньо натиснути на значок – система завантажить відсутні компоненти з Play Store, і він запрацює у попередньому стані. Увімкнути цю опцію можна в налаштуваннях Google Play у розділі "Загальні".

Зважаючи на практично повсюдну наявність мобільної мережі з 4G інтернетом, це відбуватиметься відносно швидко. А щасливчики, які використовують 5G взагалі не відчують суттєвих затримок. Також вам більше не варто буде перейматися про забуті застосунки, адже смартфон практично сам видалятиме їх.

Чи з'явилися ці функції у вас? Варто перевірити налаштування після останнього оновлення системи, адже саме там часто ховаються нові корисні перемикачі.