4 нові функції, які з’являться в Apple Intelligence разом з iOS 27

У новій версії iOS 27 компанія Apple планує розширити можливості Apple Intelligence. У коді системи вже знайшли кілька нових функцій, які можуть дебютувати разом із релізом восени.

Компанія Apple продовжує розвивати власну екосистему штучного інтелекту, і в iOS 27 на користувачів чекає кілька нових функцій. Офіційна презентація системи очікується в червні на Worldwide Developers Conference, а реліз традиційно відбудеться восени разом із новими смартфонами. Про це пише GSMarena.

Які нові можливості Apple Intelligence готують в iOS 27?

Одне з головних оновлень стосується функції Visual Intelligence. Вона зможе розпізнавати етикетки продуктів і аналізувати їхню харчову цінність. Очікується, що ця можливість буде інтегрована з додатком Health, що дозволить користувачам краще відстежувати свій раціон.

Також Visual Intelligence отримає ще одну практичну функцію – автоматичне додавання контактів. Якщо система розпізнає надрукований номер телефону або адресу, вона запропонує зберегти ці дані у списку контактів. Подібний механізм уже використовується для подій у календарі, тому розширення виглядає логічним.

Як пише Macrumors, ще одна новинка з’явиться в Apple Wallet. Додаток навчиться створювати цифрові пропуски на основі відсканованих квитків, абонементів або членських карток. Це наблизить функціональність до можливостей Google Wallet, де така опція вже давно доступна.

Окрім цього, браузер Safari отримає невелике, але корисне оновлення. Штучний інтелект зможе автоматично генерувати назви для груп вкладок, орієнтуючись на їхній вміст. Хоча функція не виглядає масштабною, вона може спростити роботу з великою кількістю відкритих сторінок.

Очікується, що всі ці можливості стануть частиною екосистеми Apple Intelligence вже цієї осені разом із запуском нових iPhone.