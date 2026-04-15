Представники Apple – віцепрезидент з апаратного забезпечення John Ternus та директор з маркетингу Greg Joswiak – дали інтерв'ю, у якому обговорили новий MacBook Neo, минулі невдачі компанії та перспективи нових продуктів. Про це пише 9to5mac.

Які помилки визнає Apple і що стоїть за успіхом MacBook Neo?

За словами Тернуса, головна відмінність MacBook Neo від конкурентів у його ціновій категорії – це підхід до якості. Він розкритикував дешевші ноутбуки, які, за його словами, роблять із пластику та максимально здешевлюють, жертвуючи надійністю. В Apple ж намагалися створити доступніший продукт без компромісів у якості та користувацькому досвіді.

Тернус наголосив, що компанія не прагне випускати дешеві пристрої за будь-яку ціну. Замість цього Apple створює продукти з нуля, використовуючи власні технології, зокрема Apple Silicon, а також багаторічний досвід розробки комп'ютерів, смартфонів і планшетів.

Як пише Tom’s Guide, окремо Greg Joswiak торкнувся теми майбутніх продуктів, зокрема можливих окулярів доповненої реальності. За його словами, поєднання цифрового і фізичного світу є неминучим. Він підкреслив, що не може назвати точні терміни, але розвиток напрямку просторових обчислень виглядає логічним кроком для індустрії.

У контексті 50-річчя компанії топменеджерів також запитали про найбільші провали Apple. Джозвяк визнав, що компанія не є ідеальною і помилки трапляються. Як приклад він навів першу версію MacBook Air 2008 року. Попри культовий статус, на старті продажів модель не мала великого комерційного успіху.

Тернус зі свого боку згадав запуск Apple Maps, який свого часу супроводжувався численними проблемами. Він назвав цей старт складним, але зазначив, що завдяки наполегливій роботі команда змогла перетворити сервіс на якісний продукт.

Обидва керівники підкреслили, що ключем до успіху є здатність вчитися на помилках і постійно вдосконалювати продукти. За їхніми словами, навіть невдалі проєкти можуть стати основою для майбутніх досягнень.

Таким чином, інтерв'ю показує підхід Apple до розвитку – поєднання амбіційних інновацій, готовності ризикувати та здатності виправляти власні помилки.