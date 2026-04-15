Представители Apple – вице-президент по аппаратному обеспечению John Ternus и директор по маркетингу Greg Joswiak – дали интервью, в котором обсудили новый MacBook Neo, прошлые неудачи компании и перспективы новых продуктов. Об этом пишет 9to5mac.

Смотрите также Apple тестирует аж 4 дизайна своих будущих умных очков

Какие ошибки признает Apple и что стоит за успехом MacBook Neo?

По словам Тернуса, главное отличие главное отличие MacBook Neo от конкурентов в его ценовой категории – это подход к качеству. Он раскритиковал дешевые ноутбуки, которые, по его словам, делают из пластика и максимально удешевляют, жертвуя надежностью. В Apple же пытались создать доступный продукт без компромиссов в качестве и пользовательском опыте.

Тернус отметил, что компания не стремится выпускать дешевые устройства по любой цене. Вместо этого Apple создает продукты с нуля, используя собственные технологии, в частности Apple Silicon, а также многолетний опыт разработки компьютеров, смартфонов и планшетов.

Как пишет Tom's Guide, отдельно Greg Joswiak затронул тему будущих продуктов, в частности возможных очков дополненной реальности. По его словам, сочетание цифрового и физического мира является неизбежным. Он подчеркнул, что не может назвать точные сроки, но развитие направления пространственных вычислений выглядит логичным шагом для индустрии.

В контексте 50-летия компании топ-менеджеров также спросили о самых больших провалах Apple. Джозвяк признал, что компания не является идеальной и ошибки случаются. В качестве примера он привел первую версию MacBook Air 2008 года. Несмотря на культовый статус, на старте продаж модель не имела большого коммерческого успеха.

Тернус со своей стороны вспомнил запуск Apple Maps, который в свое время сопровождался многочисленными проблемами. Он назвал этот старт сложным, но отметил, что благодаря упорной работе команда смогла превратить сервис в качественный продукт.

Оба руководителя подчеркнули, что ключом к успеху является способность учиться на ошибках и постоянно совершенствовать продукты. По их словам, даже неудачные проекты могут стать основой для будущих достижений.

Таким образом, интервью показывает подход Apple к развитию – сочетание амбициозных инноваций, готовности рисковать и способности исправлять собственные ошибки.