Samsung готує велике оновлення Galaxy Watch: годинник стане персональним тренером

Samsung продовжує розширювати можливості своїх розумних годинників у сфері здоров'я та спорту. Уже найближчим часом користувачі отримають набір нових інструментів, які аналізуватимуть стан організму значно глибше, ніж раніше.

Компанія Samsung оголосила про запуск одразу кількох нових функцій для лінійки Galaxy Watch. Виробник називає їх черговим кроком до створення "проактивного та інтелектуального партнера зі здоров'я", який не лише збирає дані, а й допомагає користувачеві розуміти їхній зміст. Про це пише BGR.

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Які нові можливості отримають власники Galaxy Watch?

Нововведення почнуть надходити на годинники Galaxy Watch із 8 червня. Спочатку доступ отримають нові моделі, а згодом функції поширять і на старіші пристрої.

Основна ідея оновлення полягає в тому, щоб перетворити сухі показники датчиків на зрозумілу картину фізичного стану людини. Для цього Samsung активно використовує алгоритми штучного інтелекту, які аналізують накопичені дані та формують персоналізовані рекомендації.

Однією з головних новинок стане система Vitals, яка забезпечить комплексний огляд основних показників організму.

Під час нічного відпочинку Galaxy Watch відстежуватиме щонайменше п'ять важливих біометричних сигналів:

частоту серцевих скорочень;

частоту дихання;

варіабельність серцевого ритму;

рівень кисню в крові;

температуру шкіри.

Отримані дані система порівнюватиме з індивідуальними базовими показниками користувача. Це дозволить швидше виявляти зміни, які можуть свідчити про втому, перевантаження або інші порушення в роботі організму.

У Samsung наголошують, що нова функція має допомогти краще розуміти сигнали власного тіла без надмірної кількості повідомлень. Саме тому штучний інтелект також оцінюватиме, коли дійсно варто надсилати сповіщення, а коли ні.

Щоденне кардіонавантаження під контролем ШІ

Для тих, хто регулярно займається спортом, Samsung підготувала інструмент Daily Cardio Load. Його завдання - аналізувати накопичене навантаження на серцево-судинну систему протягом дня та визначати безпечний рівень тренувань.

Система оцінюватиме ступінь навантаження на організм і розраховуватиме індивідуальну тренувальну здатність користувача. На основі цих даних штучний інтелект пропонуватиме оптимальні цілі для тренувань, а також рекомендуватиме періоди відпочинку.

У компанії вважають, що такий підхід допоможе знизити ризик перевтоми та спортивних травм, особливо серед людей, які активно займаються бігом, велоспортом чи іншими кардіотренуваннями. Очікується, що результати аналізу відображатимуться у вигляді графіків, які дозволять швидко оцінити денну активність та зрозуміти, наскільки організм готовий до додаткових навантажень.

Оцінка здоров'я серця в одному показнику

Ще одним важливим нововведенням стане Heart Health Score.

Функція розвиває можливості інструмента Vascular Load, який Samsung представила раніше. Тепер користувачі отримають єдиний комплексний показник, що характеризуватиме поточний стан серцево-судинної системи.

Для розрахунку враховуватимуться:

якість сну;

рівень фізичної активності;

рівень стресу;

дані про склад тіла.

У результаті користувач зможе відстежувати вплив своїх щоденних звичок на здоров'я серця в довгостроковій перспективі.

Samsung вважає, що така система допоможе швидше визначати корисні та шкідливі для здоров'я звички, а також зрозуміти, які фактори найбільше впливають на самопочуття.

Fitness Index покаже сильні та слабкі сторони організму

Ще одна нова функція отримала назву Fitness Index.

Вона аналізуватиме фізичну форму користувача на основі кількох ключових показників:

частоти серцевих скорочень;

максимального споживання кисню VO2 Max;

кількості щоденних кроків;

результатів тренувань.

Після обробки інформації система порівнюватиме результати з даними інших користувачів. Це дозволить визначити фізичні переваги та недоліки конкретної людини, а також підказати напрямки для подальшого розвитку.

За задумом Samsung, Fitness Index має зробити тренування більш персоналізованими та допомогти людям досягати спортивних цілей ефективніше.

Додаткові інструменти для оцінки здоров'я

Окрім основних новинок, Samsung також працює над кількома менш помітними, але потенційно корисними показниками.

Серед них - Antioxidant Index, який допоможе оцінювати стан харчування та рівень антиоксидантів в організмі. Також компанія розвиває AGEs Index. Цей показник призначений для довгострокового аналізу впливу способу життя на організм і має демонструвати як позитивні, так і негативні наслідки повсякденних звичок.

Усі нові інструменти стануть частиною екосистеми Samsung Health. Компанія прагне зробити додаток не просто сховищем статистики, а персональним центром контролю здоров'я, який допомагатиме користувачам приймати більш усвідомлені рішення щодо способу життя.