Компания Samsung объявила о запуске сразу нескольких новых функций для линейки Galaxy Watch. Производитель называет их очередным шагом к созданию "проактивного и интеллектуального партнера по здоровью", который не только собирает данные, но и помогает пользователю понимать их содержание. Об этом пишет BGR.

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Какие новые возможности получат владельцы Galaxy Watch?

Нововведения начнут поступать на часы Galaxy Watch с 8 июня. Сначала доступ получат новые модели, а впоследствии функции распространят и на старые устройства.

Основная идея обновления заключается в том, чтобы превратить сухие показатели датчиков на понятную картину физического состояния человека. Для этого Samsung активно использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют накопленные данные и формируют персонализированные рекомендации.

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Одной из главных новинок станет система Vitals, которая обеспечит комплексный обзор основных показателей организма.

Во время ночного отдыха Galaxy Watch будет отслеживать не менее пяти важных биометрических сигналов:

частоту сердечных сокращений;

частоту дыхания;

вариабельность сердечного ритма;

уровень кислорода в крови;

температуру кожи.

Полученные данные система будет сравнивать с индивидуальными базовыми показателями пользователя. Это позволит быстрее выявлять изменения, которые могут свидетельствовать об усталости, перегрузке или других нарушениях в работе организма.

В Samsung отмечают, что новая функция должна помочь лучше понимать сигналы собственного тела без чрезмерного количества сообщений. Именно поэтому искусственный интеллект также будет оценивать, когда действительно стоит отправлять уведомления, а когда нет.

Ежедневная кардионагрузка под контролем ИИ

Для тех, кто регулярно занимается спортом, Samsung подготовила инструмент Daily Cardio Load. Его задача - анализировать накопленную нагрузку на сердечно-сосудистую систему в течение дня и определять безопасный уровень тренировок.

Система будет оценивать степень нагрузки на организм и рассчитывать индивидуальную тренировочную способность пользователя. На основе этих данных искусственный интеллект будет предлагать оптимальные цели для тренировок, а также рекомендовать периоды отдыха.

В компании считают, что такой подход поможет снизить риск переутомления и спортивных травм, особенно среди людей, которые активно занимаются бегом, велоспортом или другими кардиотренировками. Ожидается, что результаты анализа будут отображаться в виде графиков, которые позволят быстро оценить дневную активность и понять, насколько организм готов к дополнительным нагрузкам.

Оценка здоровья сердца в одном показателе

Еще одним важным нововведением станет Heart Health Score.

Функция развивает возможности инструмента Vascular Load, который Samsung представила ранее. Теперь пользователи получат единый комплексный показатель, характеризующий текущее состояние сердечно-сосудистой системы.

Для расчета будут учитываться:

качество сна;

уровень физической активности;

уровень стресса;

данные о составе тела.

В результате пользователь сможет отслеживать влияние своих ежедневных привычек на здоровье сердца в долгосрочной перспективе.

Samsung считает, что такая система поможет быстрее определять полезные и вредные для здоровья привычки, а также понять, какие факторы больше всего влияют на самочувствие.

Fitness Index покажет сильные и слабые стороны организма

Еще одна новая функция получила название Fitness Index.

Она будет анализировать физическую форму пользователя на основе нескольких ключевых показателей:

частоты сердечных сокращений;

максимального потребления кислорода VO2 Max;

количества ежедневных шагов;

результатов тренировок.

После обработки информации система будет сравнивать результаты с данными других пользователей. Это позволит определить физические преимущества и недостатки конкретного человека, а также подсказать направления для дальнейшего развития.

По замыслу Samsung, Fitness Index должен сделать тренировки более персонализированными и помочь людям достигать спортивных целей эффективнее.

Дополнительные инструменты для оценки здоровья

Кроме основных новинок, Samsung также работает над несколькими менее заметными, но потенциально полезными показателями.

Среди них - Antioxidant Index, который поможет оценивать состояние питания и уровень антиоксидантов в организме. Также компания развивает AGEs Index. Этот показатель предназначен для долгосрочного анализа влияния образа жизни на организм и должен демонстрировать как положительные, так и отрицательные последствия повседневных привычек.

Все новые инструменты станут частью экосистемы Samsung Health. Компания стремится сделать приложение не просто хранилищем статистики, а персональным центром контроля здоровья, который будет помогать пользователям принимать более осознанные решения относительно образа жизни.