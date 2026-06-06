Компания Samsung объявила о запуске сразу нескольких новых функций для линейки Galaxy Watch. Производитель называет их очередным шагом к созданию "проактивного и интеллектуального партнера по здоровью", который не только собирает данные, но и помогает пользователю понимать их содержание. Об этом пишет BGR.
Смотрите также Samsung меняет курс: Galaxy Z Flip 8 может получить неожиданное возвращение Snapdragon
Какие новые возможности получат владельцы Galaxy Watch?
Нововведения начнут поступать на часы Galaxy Watch с 8 июня. Сначала доступ получат новые модели, а впоследствии функции распространят и на старые устройства.
Основная идея обновления заключается в том, чтобы превратить сухие показатели датчиков на понятную картину физического состояния человека. Для этого Samsung активно использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют накопленные данные и формируют персонализированные рекомендации.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Одной из главных новинок станет система Vitals, которая обеспечит комплексный обзор основных показателей организма.
Во время ночного отдыха Galaxy Watch будет отслеживать не менее пяти важных биометрических сигналов:
- частоту сердечных сокращений;
- частоту дыхания;
- вариабельность сердечного ритма;
- уровень кислорода в крови;
- температуру кожи.
Полученные данные система будет сравнивать с индивидуальными базовыми показателями пользователя. Это позволит быстрее выявлять изменения, которые могут свидетельствовать об усталости, перегрузке или других нарушениях в работе организма.
В Samsung отмечают, что новая функция должна помочь лучше понимать сигналы собственного тела без чрезмерного количества сообщений. Именно поэтому искусственный интеллект также будет оценивать, когда действительно стоит отправлять уведомления, а когда нет.
Ежедневная кардионагрузка под контролем ИИ
Для тех, кто регулярно занимается спортом, Samsung подготовила инструмент Daily Cardio Load. Его задача - анализировать накопленную нагрузку на сердечно-сосудистую систему в течение дня и определять безопасный уровень тренировок.
Система будет оценивать степень нагрузки на организм и рассчитывать индивидуальную тренировочную способность пользователя. На основе этих данных искусственный интеллект будет предлагать оптимальные цели для тренировок, а также рекомендовать периоды отдыха.
В компании считают, что такой подход поможет снизить риск переутомления и спортивных травм, особенно среди людей, которые активно занимаются бегом, велоспортом или другими кардиотренировками. Ожидается, что результаты анализа будут отображаться в виде графиков, которые позволят быстро оценить дневную активность и понять, насколько организм готов к дополнительным нагрузкам.
Оценка здоровья сердца в одном показателе
Еще одним важным нововведением станет Heart Health Score.
Функция развивает возможности инструмента Vascular Load, который Samsung представила ранее. Теперь пользователи получат единый комплексный показатель, характеризующий текущее состояние сердечно-сосудистой системы.
Для расчета будут учитываться:
- качество сна;
- уровень физической активности;
- уровень стресса;
- данные о составе тела.
В результате пользователь сможет отслеживать влияние своих ежедневных привычек на здоровье сердца в долгосрочной перспективе.
Samsung считает, что такая система поможет быстрее определять полезные и вредные для здоровья привычки, а также понять, какие факторы больше всего влияют на самочувствие.
Fitness Index покажет сильные и слабые стороны организма
Еще одна новая функция получила название Fitness Index.
Она будет анализировать физическую форму пользователя на основе нескольких ключевых показателей:
- частоты сердечных сокращений;
- максимального потребления кислорода VO2 Max;
- количества ежедневных шагов;
- результатов тренировок.
После обработки информации система будет сравнивать результаты с данными других пользователей. Это позволит определить физические преимущества и недостатки конкретного человека, а также подсказать направления для дальнейшего развития.
По замыслу Samsung, Fitness Index должен сделать тренировки более персонализированными и помочь людям достигать спортивных целей эффективнее.
Дополнительные инструменты для оценки здоровья
Кроме основных новинок, Samsung также работает над несколькими менее заметными, но потенциально полезными показателями.
Среди них - Antioxidant Index, который поможет оценивать состояние питания и уровень антиоксидантов в организме. Также компания развивает AGEs Index. Этот показатель предназначен для долгосрочного анализа влияния образа жизни на организм и должен демонстрировать как положительные, так и отрицательные последствия повседневных привычек.
Все новые инструменты станут частью экосистемы Samsung Health. Компания стремится сделать приложение не просто хранилищем статистики, а персональным центром контроля здоровья, который будет помогать пользователям принимать более осознанные решения относительно образа жизни.