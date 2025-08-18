Схоже, що компанія Apple ненавмисно розкрила свої плани щодо майбутніх продуктів. У публічно доступному програмному коді були виявлені внутрішні ідентифікатори, які проливають світло на розробку нових пристроїв у кількох категоріях, підтверджуючи попередні чутки та звіти інсайдерів.

Що Apple готує для своїх шанувальників?

Виявлені дані дають досить чітке уявлення про дорожню карту Apple на залишок 2025 року та весь 2026 рік. Інформація, наприклад, вказує на масштабне оновлення чипів для всієї лінійки продуктів, від iPhone до Mac та Vision Pro. Хоча компанія офіційно нічого не анонсувала, а плани ще можуть змінитися, цей витік є одним із найбільш конкретних за останній час, пише 24 Канал з посиланням на Fortune.

Оновлення для дому та розваг:

HomePod mini . Нове покоління розумної колонки (з кодовою назвою B525) може отримати значний приріст потужності. Очікується, що пристрій працюватиме на базі мікроархітектури T8310, аналогічної тій, що використовується в останніх моделях Apple Watch. Це означає перехід на 64-бітний двоядерний процесор, похідний від A16, та появу 4-ядерного Neural Engine для швидшої обробки даних на пристрої та розумніших аудіофункцій. Поточна версія працює на чипі S5 без Neural Engine. Також повідомляється про тестування підтримки Wi-Fi 6E.

Apple TV. Медіаплеєр може отримати оновлення вже цього року. Нова версія, ймовірно, буде оснащена чипом A17 Pro, який використовувався в торішньому iPhone 15 Pro. Це дозволить значно підвищити продуктивність, розширити можливості штучного інтелекту Apple Intelligence та забезпечити підтримку ігор консольного рівня. Нинішня модель Apple TV 4K працює на чипі A15.

Комп'ютер та гарнітура:

Studio Display 2 . Згадки в коді вказують на розробку другого покоління монітора Studio Display (кодова назва J427). Згідно з повідомленнями, він може отримати підсвічування mini-LED, що підвищить пікову яскравість, контрастність та якість HDR. Ймовірний час випуску – початок 2026 року, одночасно з першими комп'ютерами Mac на базі майбутнього чипа M5. Деякі джерела припускають, що монітор можуть оснастити потужним чипом A19 Pro.

Vision Pro 2. Друге покоління гарнітури змішаної реальності, за даними з коду, отримає чип M5. Це стане суттєвим стрибком у порівнянні з M2 у першій моделі. Очікується, що оновлення значно підвищить продуктивність процесора, графіки та нейронних обчислень. Інші зміни будуть скромними, зокрема повідомляється про можливу появу нового ремінця для більшого комфорту. Запуск може відбутися наприкінці 2025 року.

Оновлення лінійки iPad та Apple Watch: