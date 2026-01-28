Без росіян не обійшлося: хто тепер володіє TikTok у США

TikTok у США офіційно змінив структуру власності. Щоб заспокоїти американських законодавців та захистити дані користувачів, сервіс перейшов під контроль нової компанії "TikTok USDS Joint Venture LLC". Але хто насправді тепер володіє американським сегментом соцмережі, тут варто розібратися.

Як розповідає TechCrunch, китайська ByteDance зберегла лише міноритарну частку, тоді як основний вплив отримали великі інвестиційні фонди та технологічні гіганти, що тепер відповідатимуть за алгоритми та безпеку.

Хто саме стоїть за новою американською структурою TikTok?

Тривалий тиск з боку Конгресу США та побоювання щодо доступу китайського уряду до даних американців змусили материнську компанію TikTok, ByteDance, піти на радикальні кроки. У 2024 році було прийнято закон, який зобов'язав відокремити американський сегмент додатка від китайського власника.

У результаті з'явилася компанія TikTok USDS Joint Venture LLC, де ByteDance утримує лише 19,9% акцій, а решта 80% належить позакитайським інвесторам згідно з нещодавно укладеною угодою, як повідомляло видання TechXplore.

Ця нова структура не просто володіє акціями, вона повністю перебирає на себе управління: від модерації контенту до контролю за програмним кодом. Хоча рекомендаційний алгоритм все ще ліцензується у ByteDance, його безпеку та оновлення тепер контролюють незалежні партнери.

Ключові гравці та їхній вплив

Найбільші частки (по 15% кожна, загалом 45%) розділили між собою три потужні структури.

Oracle . Цей гігант хмарних технологій став ключовим безпековим партнером. Oracle не лише зберігає дані американських користувачів, а й проводить аудит алгоритмів на відповідність вимогам безпеки США. Варто зауважити, що співзасновник компанії Ларрі Еллісон відомий своїми зв'язками з Дональдом Трампом.

. Цей гігант хмарних технологій став ключовим безпековим партнером. Oracle не лише зберігає дані американських користувачів, а й проводить аудит алгоритмів на відповідність вимогам безпеки США. Варто зауважити, що співзасновник компанії Ларрі Еллісон відомий своїми зв'язками з Дональдом Трампом. MGX . Інвестиційна фірма з ОАЕ, що спеціалізується на штучному інтелекті. Вона має тісні зв'язки з Microsoft, BlackRock та інвестиційними проєктами Ілона Маска. Участь MGX дає їй значний вплив на напрямок розвитку ШІ в TikTok.

. Інвестиційна фірма з ОАЕ, що спеціалізується на штучному інтелекті. Вона має тісні зв'язки з Microsoft, BlackRock та інвестиційними проєктами Ілона Маска. Участь MGX дає їй значний вплив на напрямок розвитку ШІ в TikTok. Silver Lake. Американський приватний інвестиційний фонд, який раніше вкладав кошти в такі компанії, як Tesla, Twitter (X) та Airbnb. Його роль переважно фінансова та стратегічна, спрямована на капіталізацію платформи.

Хто ще увійшов до списку інвесторів?

Окрім основної трійки, до фінансування проєкту долучилася ціла низка відомих імен та фондів. І саме тут можна прослідкувати "російський слід".

Dell Family Office: інвестиційна структура Майкла Делла – засновника й керівника компанії Dell.

Vastmere Strategic Investments: афілійована з мільярдером Джеффом Яссом, який станом на 2025 рік був найбагатшою людиною в штаті Пенсильванія.

Alpha Wave Partners: фонд, що свого часу інвестував у SpaceX.

Virgo LI: структура Юрія Мільнера – російського підприємця та мільярдера, яка свого часу вкладалася в Facebook та Twitter.

NJJ Capital: сімейний офіс французького телеком-магната Ксав'є Ньєля.

Також серед учасників значаться фонди Revolution Стіва Кейса, Merritt Way та Via Nova.

Така масштабна реструктуризація має на меті створити "цифрову стіну" між американськими користувачами та китайським впливом, перетворюючи TikTok у США на фактично незалежний технологічний продукт під наглядом західних партнерів.

Куди тікають американські тіктокери?

Втім, американським користувачам, які звикли віддавати свої дані кому завгодно, але не своїй владі, такий крок не сподобався і вони кинулися шукати нову соцмережу. Так одним з основних сервісів для міграції став UpScrolled – застосунок заснований палестинцем.